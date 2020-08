Von WOLFGANG HÜBNER | Es ist schon genau das richtige Mitglied der Merkel-Regierung, das nach dem Schock der Massendemonstration in Berlin am 1. August nun härtere Repressionen gegen aktive Kritiker des Corona-Notstandsregimes in Deutschland fordert. Denn Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist besorgt, dass der Arbeitsmotor im Staat möglichst auf Hochtouren läuft, damit der ökonomische Absturz mit all seinen negativen Begleiterscheinungen nicht noch tiefer wird. Was Altmaier bei seinem wohlfeilen Ruf nach dem Knüppel jedoch nicht erkennt, ist die Falle, in die sich die politisch bislang so sehr von der Viruskrise profitierende CDU/CSU als Hauptträger der Regierung selbst hineinmanövriert hat.

Denn wer systematisch, Bayerns Söder allen voran, Angst, Unsicherheit und Panik schürt, um weiter Umfragekönig oder Kanzlerkandidat zu bleiben, der darf sich erstens über wachsenden Widerstand nicht wundern. Und der muss zweitens hinnehmen, dass ganze Wirtschaftszweige gelähmt bleiben, andere mehr oder weniger schwer beeinträchtigt werden. Millionen Arbeitsplätze in Deutschland sind davon gefährdet, Millionen menschliche Existenzen unsicher geworden oder werden gar in ihrer ökonomischen Grundlage vernichtet. Gegen diese Entwicklung sind Strafaktionen gegen Maskenverweigerer, Abstandsgegner und Impfverweigerer nur hilflose Strafaktionen, die lediglich noch mehr Gegenreaktionen provozieren werden.

Wer wirklich daran interessiert ist, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so schnell wie möglich zu normalisieren, der muss Corona entdämonisieren. Dieser Virus, man kann es nicht oft genug wiederholen, ist gefährlich und in manchen Fällen auch tödlich. Aber Covid-19 gehört zu den Plagen, mit dem die globalisierte, überbevölkerte Welt und also auch die Außenhandelsgroßmacht Deutschland leben muss und leben kann. Es ist nicht nur notwendig, sondern auch human und sozial, endlich diesen Kurs der praktischen Vernunft einzuschlagen als immer offener in Richtung einer faktischen Seuchendiktatur zu triften. Ob allerdings einer der Profiteure des Irrwegs wie Altmaier zu dieser Erkenntnis noch bereit und fähig ist, kann so gut wie ausgeschlossen werden.

Der in Berlin so machtvoll in Erscheinung getretenen coronakritischen Bewegung kann nur geraten werden, die Repressionsdrohungen gelassen hinzunehmen und die tiefe Verwundbarkeit von Altmaier & Co. zum Thema zu machen: Denn wer mit Corona weiter sein trübes politisches Süppchen kochen will, spaltet nicht nur das Volk, der versündigt sich an den Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen, missachtet grundgesetzlich garantierte Rechte, will friedliche, aber kritische Bürger kriminalisieren, schadet der Ökonomie und Millionen Existenzen in Deutschland, bringt den Staat in weitere finanzielle Schieflage.

Wer all das verantwortet und weitertreibt, schafft, ob nun blindlings oder mit Absicht, immer mehr Angriffsflächen, die selbstverständlich auch genutzt werden. Wenn erst im Herbst die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der politisch motivierten Corona-Dämonisierung massenweise spürbar werden, dann wird viel mehr als diese große Manifestation in Berlin Deutschland erschüttern. Wollen Altmaier und seine Chefin dann „chinesische Lösungen“ in Anwendung bringen?

