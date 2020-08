Von KARL GEORG R. | Hätten wir heute noch gute Schriftsteller in Deutschland, würde ihnen der Prozess gegen den Lübcke-Attentäter Stephan Ernst eine höchst anregende Vorlage für ein spannende dramatische Verarbeitung bieten. Auch wenn die Presse so tut, als gäbe es bei diesem Prozess keine sonstige Geschichte hinter der vordergründigen Geschichte, geht es im Verfahren gegen Stephan Ernst ja nicht einfach um irgendeinen Mord. Es geht auch nicht nur um einen besonderen politischen Mord, um die unauflösliche Verwobenheit des Verfahrens gegen Stephan Ernst mit der Völkerwanderung Angela Merkels, die ja die Ursache für den Todesschuss war. Es geht vor allem um die ganz offenkundig tragischen Charaktere der beteiligten Figuren und die inneren Konflikte, mit denen sich all diese Figuren auseinanderzusetzen hatten, bevor sie sich im Gerichtssaal gegenübertraten. Genau diese Konflikte sind der Stoff, aus dem große Romane und Theaterwerke geschaffen werden. Und von diesen Konflikten bietet das Verfahren, wenn man sich die Mühe macht, einmal näher hinzusehen, statt wie die Presseleute an den eigentlichen Themen des Prozesses vorbeizuschielen, eine ganze Menge.

Soweit wir bislang wissen, sind drei Hauptfiguren an diesem Verfahren beteiligt, die jeden anspruchsvollen Schriftsteller zu einer dramatischen Novelle oder gleich einem ganzen Roman reizen sollten:

Stephan Ernst

Über den Attentäter selbst wissen wir bislang nicht viel, aber jeder literarisch interessierte Mensch sieht bereits jetzt die großen dramatischen Züge in dieser Person. Zunächst ist da der Familienvater, der im Interesse der Familie eigentlich beschlossen hat, sich von jeglicher politischer Betätigung zu lösen, und seither mit einfacher, aber ordentlicher Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient: Stephan Ernst ist ein Mann aus der eher unteren Einkommensschicht, er ist ein Mann der Arbeiterklasse, wenn man sein Milieu so benennen will.

Wir wissen bislang auch, dass dieser Familienvater im Nachgang der Tat und vermutlich bereits im Vorfeld um das Wohl seiner Familie ernsthaft besorgt war, hier zeigt sich also bereits der erste innere Konflikt des Täters: zwischen der Verantwortung für das eigene private Leben, das Auskommen seiner Frau und Kinder, und der Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen und dem eigenen Gewissen angesichts einer in dieses private Leben mit plötzlicher Wucht eindringenden politischen Konstellation, das heißt der Völkerwanderung Angela Merkels.

Wir wollen hier gar nicht weiter auf das Für und Wider dieser speziellen Konstellation sprechen, das ist eine politische Debatte, aber wir kennen eine ähnliche Zerrissenheit zwischen eigener Privatheit und übergeordneter Verantwortung ja aus vielerlei literarischen Vorlagen – denken wir nur einmal an Schillers „Wilhelm Tell“ oder Kleists „Prinz von Homburg“. Letztlich entscheidet sich Stephan Ernst gegen das Wohl der Familie, gegen die Aufrechterhaltung des eigenen bescheidenen Daseins und für die übergeordnete Verantwortung, das innere Gewissen – eine ganz typische Konfliktlage einer klassischen Tragödie.

Und wir wissen auch, dass es in der Person des Stephan Ernst noch einen weiteren Konflikt gab: das innere Gewissen im Nachgang des Todesschusses, Stephan Ernst erlebte unmittelbar nach der Tat und zumindest am nächsten Morgen das Gefühl menschlichen Mitleids. Wir sehen somit in der Person des Stephan Ernst einen dreigestaltigen Konflikt: familiäre Verantwortung, politische Verantwortung und das sich ihm als Folge der Tat aus seinem Innersten aufdrängende menschliche Mitleiden.

Walter Lübcke

Von Walter Lübcke wissen wir bislang recht wenig, aber jeder Beobachter des Prozesses und mit ihm jeder schriftstellernde Dramatiker würde es sich sicher zu einfach machen, in diesem Mann schlicht einen geradezu schablonenhaft agierenden Repräsentanten des Staates zu sehen, der in der besagten Bürgerversammlung von Lohfelden ohne jedes Empfinden für die emotionale Aufgewühltheit der Menge mit bürokratischer Kühle von „Quoten“ sprach, stur Merkels Parolen nachredete und sich zuletzt zu der geradezu arrogant wirkenden Aufforderung verstieg, die Deutschen sollten Deutschland verlassen, wenn ihnen Merkels Politik nicht passt.

Natürlich wäre eine derart platte, schemenhafte Darstellung literarisch verlockend: ein Max Frisch („Andorra“) oder Rolf Hochhuth („Der Stellvertreter“) hätte sich vermutlich gern zu einem derart niveaulosen Schwarz-Weiß-Kontrast – reicher, kaltherziger, arroganter Bonze hier, armer, gewissensgeplagter Arbeiter dort – verleiten lassen, das einfach gestrickte Publikum und der durchschnittliche FAZ-Feuilletonist hätte ihnen das gedankt, denn Publikum und Feuilleton hätten so simple, derbe Kost wenigstens leicht kapiert.

Aber selbst wenn wir bislang nur wenig über Walter Lübcke wissen und uns auch aus Pietätsgründen mit allzu spekulativen Überlegungen zu seiner Person zurückhalten sollten, ahnen wir doch, dass sich hinter dem kühlen staatlichen Repräsentanten ebenfalls ein sorgender Familienvater verbarg, der sich angesichts der merkelschen Politik, wie wir uns leicht denken können, vermutlich ebenfalls im inneren Konflikt befand – wieweit und in welcher Form genau, ist uns natürlich nicht bekannt.

Aber von der oben geschilderten Schwarz-Weiß-Darstellung würde nicht mehr viel übrig bleiben, wenn wir etwa erfahren würden, dass sich auch Walter Lübcke über die Völkerwanderung so seine Gedanken machte, dass Merkels Politik auch ihm schlaflose Nächte bereitete, ja dass vielleicht der ganze Auftritt in Lohfelden nichts als eine theatralische Show war, in der er den kühlen Beamten eben nur spielte, weil er das in seiner beruflichen Funktion tun musste. Letztlich war auch Walter Lübcke nur ein Ausführender, ein Gedungener, der im Auftrag höherer Machtträger tätig war – die natürlich allesamt, obwohl am Geschehen mitbeteiligt, nicht zu diesem Prozess geladen werden, sondern sich im Kanzleramt und in den Bundesministerien hinter ihren Behördenmauern verschanzen.

Wie wäre also unsere Sicht auf dieses ganze Drama, wenn wir – hier einmal fiktiv angedacht – im Laufe des Prozesses davon hören würden, dass auch Walter Lübcke in irgendeinem privaten Gespräch Zweifel an Merkels Herrschaft des Unrechts geäußert habe, dass in ihm selbst ein Gewissenskampf getobt habe zwischen seiner staatlichen Pflichterfüllung und dem nagenden Gefühl einer weiterreichenden historischen Mitverantwortung, dass er diesen Gewissenskampf aber eben nach außen hin verbarg, vielleicht sogar vor sich selbst? Wir wissen ja, dass viele Politiker und Beamte unter vier Augen und im Familienkreis ganz anders reden als in der Öffentlichkeit, dass sie viele Dinge insgeheim ebenfalls kritisch sehen. Der Dramatiker würde also letztlich die Frage in den Raum stellen: Wie würde Stephan Ernst seine Tat beurteilen, wenn er mehr über einen solchen inneren Konflikt Walter Lübckes – den wir hier als eine denkbare dramatische Komponente annehmen möchten – erfahren hätte, insbesondere im Nachgang der Tat? Wäre die Tat dann ein tragischer Irrtum gewesen?

Mustafa Kaplan

Die dritte Figur im Verfahren, die literarisch herausfordert, ist die Figur des türkischen Verteidigers Mustafa Kaplan. Auch über diesen Mann wissen wir bislang wenig. Aber schon jetzt ist erkennbar: Mustafa Kaplan stellt sich mit der Übernahme des Mandats gegen die in der deutschen Öffentlichkeit weit verbreitete Schubladenweisheit, alle Türken würden angeblich Partei für mehr Völkerwanderung nach Deutschland ergreifen und entsprechend die übliche Haltung der deutschen Elite teilen, derzufolge alle Kritiker dieser Völkerwanderung gleichzusetzen sind mit Neonazis. Vielleicht sieht Mustafa Kaplan in Stephan Ernst tatsächlich einen solchen Neonazi, und das Verfahren ist für ihn nur ein schlichtes Mordverfahren gegen einen rechtsextremen Killer, das kann natürlich sein.

Vielleicht sieht er das Verfahren aber auch anders. Vielleicht sieht er es wie viele andere Türken in Deutschland, die mit Blick auf die deutsche Elite und deren fragwürdige Bevölkerungspolitik durchaus eine differenzierte Meinung haben: als ein Verfahren also gegen einen Mann, der eigentlich genau das getan hat, was in der Türkei viele Männer getan hätten, wenn ein türkischer Beamter die Türken dazu aufgefordert hätte, ihr eigenes Land zu verlassen.

Durch die Übernahme des Mandats bringt Mustafa Kaplan also eine Außensicht in das Verfahren ein, die bei einem deutschen Verteidiger nicht gegeben wäre. Aber auch Mustafa Kaplan befindet sich in einer Konfliktlage: Ganz sicher muss er sich in eigenen nationalen Kreisen, vielleicht auch in seiner eigenen Familie dafür rechtfertigen, dass er einen Mann der ethnopolitischen Gegenseite verteidigt. Und natürlich ergeben sich aus der bloßen Begegnung zwischen Mustafa Kaplan und Stephan Ernst viele offene Fragen, die sich nicht nur um die Tat selbst drehen, sondern auch um die ganze politische Einordnung und das übergeordnete historische Gesamtgeschehen, das der Tat auslösend zu Grunde liegt: auf der einen Seite der Immigrant, auf der anderen Seite der Indigene, die in diesem Verfahren erstaunlicherweise aber beide an einem Strang ziehen, aus welchen Gründen auch immer – also, so würde der Literat nun nachfragen, aus welchen Gründen denn?

Interessanterweise gibt es in der neueren Literatur tatsächlich zwei Werke, die dem Prozess gegen Stephan Ernst inhaltlich etwas ähnlich sind: Zum einen die vom ersten Satz an mitreißend geschriebene Erzählung „Bauchschmerzen“ von Wolfgang Gottschalk, in der sich ein Gefängnispfarrer auf ein Gespräch mit einem wegen Mordes verurteilten Neonazi einlässt – dieser Neonazi bittet ihn schließlich um sein Urteil. Zum anderen begegnet uns insbesondere die Person des Verteidigers Mustafa Kaplan literarisch bereits in der Figur des türkischen Verteidigers Ismail in „Ruhrkent“. Auch in diesem Buch geht es um einen Gerichtsprozess gegen einen Deutschen, dessen Tat – ein „falsches“ Wort – vor dem Hintergrund der Völkerwanderung rechtlich nur noch diffus einzuordnen ist.