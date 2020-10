Am Samstag war das Team der Coronainfo-Tour noch bei der großen Querdenken-Demo in Stuttgart (PI-NEWS berichtete) – heute sind Bodo Schiffmann, Samuel Eckert und Wolfgang Greulich bereits wieder mit ihrem Luxusliner unterwegs. Und zwar gleich in drei Städten: Um ca. 10 Uhr gibt es den ersten Halt in Darmstadt, um 15 Uhr in Fulda und um 19 Uhr in Eisenach. Alle drei Kundgebungen werden LIVE übertragen auf dlive.tv/samueleckert, genaue Infos zu den nächsten Stationen gibt es auf coronainfo-tour.de.