Von TORSTEN GROß | Das wohl wichtigste Event der alternativen Medien im laufenden Jahr steht an: Der große Online-Kongress des Kopp Verlages zum derzeit alles beherrschenden Thema Corona! Hochkarätige Experten verschiedener Fachdisziplinen referieren an insgesamt neun Abenden über die brisante Frage, welche Gefahren die aktuelle Pandemie-Krise für unsere Gesellschaft und jeden einzelnen Bürger mit sich bringt und wie die Welt nach Corona aussehen könnte. Dieses Thema geht uns alle an!

Klar ist: So, wie unser Leben vor Corona war, wird es wohl nie mehr sein! Darüber sind sich selbst die meisten Mainstream-Experten einig. Wir stehen vor einer Epochenwende ausgelöst durch eine Kette von Ereignissen, die eine ähnliche historische Bedeutung wie der Fall der Berliner Mauer oder 9/11 haben. Anzeige Die gravierenden Folgen der aktuellen Entwicklungen sind bislang erst in Ansätzen erkennbar: Eine immer weitergehende Einschränkung unserer bürgerlichen Freiheitsrechte, die auch von renommierten Verfassungsrechtlern zunehmend kritisiert wird. Deutschlands Weg in einen autoritären Gesinnungsstaat, in dem nonkonforme Freidenker ausgegrenzt und missliebige Wahrheiten unterdrückt werden, wird unter dem Vorwand, die Ausbreitung der Pandemie stoppen zu wollen, beschleunigt fortgesetzt. Gleichzeitig nimmt die Wirtschaft durch Kontaktbeschränkungen und Lockdown erheblichen Schaden. Zahllose klein- und mittelständische Unternehmen stehen vor dem Aus, Millionen Arbeitsplätze sind bedroht. Das Fundament unseres über Jahrzehnte hinweg erarbeiteten Wohlstands und die Zukunft kommender Generationen stehen auf dem Spiel! Wie wird es in der Corona-Krise weitergehen? Mit welchen Herausforderungen werden wir uns in den nächsten Monaten und Jahren auseinandersetzen müssen? Was kann der Einzelne jetzt noch tun, um sich auf die Worst-Case-Szenarien optimal vorzubereiten? Diese und weitere Fragen werden unsere Experten zwischen dem 21. und 29. November 2020 beantworten. Und Sie können dabei sein, ohne einen Schritt aus dem Haus tun zu müssen, bequem an Ihrem heimischen PC!

Folgende Experten haben ihre Teilnahme am Kopp-Online-Kongress fest zugesagt: • Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Infektionsepidemiologie, Träger des Aronson-Preises für herausragende Leistungen in der Mikrobiologie und Immunologie. Bhakdi ist Facharzt für Infektionsepidemiologie und war Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Als Co-Autor des kürzlich erschienen Mega-Bestsellers Corona Fehlalarm wurde Bhakdi über Nacht einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Titel seines Vortrags lautet: »Immunität, Herdenimmunität und Impfung. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen.« • Andreas von Bülow, früherer Bundesminister für Forschung und Technologie, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Bundestagsabgeordneter, heute Buchautor und Geheimdienstexperte. In seinem Buch Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste enthüllte der promovierte Jurist als profunder Kenner der Materie die Machenschaften der CIA – und wurde dafür in Insiderkreisen gefeiert! Das Thema seines Vortrags: »Die Impfagenda des Bill Gates und sein Einfluss auf die WHO und die Pharmaindustrie.« • Dr. Bruce Fife, zertifizierter Ernährungswissenschaftler und Autor, Herausgeber des Healthy Ways Newsletters. Fife hat mehr als 25 Bücher zum Thema Ernährung und Fette verfasst. Sein jüngstes Buch, erschienen im Kopp Verlag, trägt den Titel: Die Plandemie: Profitstreben, Korruption und Täuschung hinter der COVID-19-Pandemie. Vortragsthema: »Corona: Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie.« • Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, Biologe, früherer Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf, heute Unternehmer und Geschäftsführer der tpi consult GmbH. Mit seiner öffentlichen Kritik am medizinischen und politischen Umgang mit dem Coronavirus sorgte Hockertz im Frühjahr auf dem vorläufigen Höhepunkt der Krise für bundesweite Schlagzeilen. Auf dem Kongress wird Hockertz zum Thema »Corona-Impfung: Risiken und Nebenwirkungen« sprechen. • Dr. Markus Krall, promovierter Volkswirt, Unternehmensberater und Buchautor, seit 2019 Mitglied und Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandels GmbH, dem größten bankenun-abhängigen Edelmetallhändler in Deutschland. Zuvor war Krall als Consultant für renommierte Banken sowie die Europäische Kommission tätig. In seinem zuletzt veröffentlichten Bestseller Die bürgerliche Revolution entwirft Krall eine Vision für die Neuordnung der Gesellschaft nach dem Ende der von ihm erwarteten ökonomischen Großkrise. Daran anknüpfend spricht Krall zum Thema: »Die bürgerliche Revolution. Wie können wir in diesen schwierigen Zeiten unsere Freiheit verteidigen? Warum und durch wen ist unsere bürgerliche und freiheitliche Ordnung bedroht?«

• Thor Kunkel, studierter Kommunikationswirt, Schriftsteller und PR-Berater. Sein Steckenpferd sind Sprachmanipulationen und Framing in den Medien, die in Corona-Zeiten immer groteskere Auswüchse annehmen. Zuletzt sorgte Kunkel mit seinen Werken Das Wörterbuch der Lügenpresse und Zum Abschuss freigegeben – Im Fadenkreuz der rotlackierten Nazis für Furore, die im Kopp Verlag veröffentlicht wurden. Thema seines Vortrags: »Von medizynischen Wörtern und Covidioten – die Framing-Bausteine zur Coronakrise.« • Dirk Müller, bundesweit als »Mr. DAX« bekannt, Börsenmakler, Fondsmanager und Buchautor. Müller warnt öffentlich vor einem »Corona-Crash« und sagt ein »brutales Winterhalbjahr« an den Finanzmärkten voraus. Schon in seinem 2018 erschienenen Buch Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten prognostizierte der Experte einen Kollaps des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems. Dieses Schreckensszenario nimmt in der Corona-Pandemie mehr und mehr Gestalt an. Vortragsthema: »Die Welt in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten!« • Willy Wimmer, Volljurist und Politiker, früherer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und über drei Jahrzehnte Mitglied des Deutschen Bundestages. Das CDU-Urgestein Wimmer vertritt immer wieder Positionen, die konträr zur Linie seiner Partei und des Mainstreams liegen. Lange vor dem Bekanntwerden der NSA-Affäre im Jahre 2013 warnte Wimmer vor Lauschangriffen des US-Geheimdienstes CIA in Deutschland. Er ist Autor brisanter Bücher wie Und immer wieder Versailles, Deutschland im Umbruch oder Die Akte Moskau. Wimmer referiert zum Thema: »Die WHO als Schild und Schwert der Neuen Weltordnung. Wie Multis und Globalmilliardäre über private Institutionen und internationale, zwischenstaatliche Organisationen die Welt dominieren.«