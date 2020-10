Von WOLFGANG HÜBNER | Ob in den meinungsbildenden Zeitungen, ob in den Fernsehkanälen Deutschlands: Das Feindbild im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf heißt Donald Trump. Der amtierende Präsident des Staates, dessen militärische Macht allein die Sicherheit und Möglichkeiten der Exportnation im Herzen Europas garantieren kann, ist das Objekt ungezügelten Hasses und Verachtung. Das soll aber hier nicht das Thema sein. Vielmehr geht es darum, einen Blick auf den Mann zu werfen, der am 3. November Donald Trump aus dem Weißen Haus drängen soll, also auf Joe Biden, den Kandidaten der Demokratischen Partei.

Man könnte eigentlich erwarten, dass die große Gemeinde der Trump-Hasser einen begeisterten Artikel oder TV-Bericht nach dem anderen über Biden bringen würde, um die Deutschen schon auf den Nachfolger Trumps positiv einzustimmen. Aber das passiert erstaunlicher Weise nicht oder zumindest nur sehr verlegen und oberflächlich. Das hat selbstverständlich Gründe: Der Kandidat der Demokraten ist schlichtweg nicht präsentabel. Biden ist nämlich so offensichtlich alterssenil, dass jede nähere Betrachtung seiner Person sich unweigerlich mit dieser vielfach dokumentierten Tatsache beschäftigen müsste, um sich nicht völlig unglaubwürdig zu machen.

Damit wäre allerdings Tür und Tor offen für die Frage: Wie kann es sein, dass ein Mann in dieser geistigen Verfassung an die Spitze der westlichen Supermacht gelangen soll? Wer kann daran Interesse haben? Und von dieser Frage ist es nicht mehr weit bis zu der Vermutung, bei Biden könne es sich eigentlich nur um eine politische Marionette von Kräften wie den transnationalen gigantischen Digitalkonzernen wie Microsoft, Facebook oder Amazon handeln, die den Störenfried Trump los sein wollen, um ihr eigenes Spiel noch ungehinderter spielen zu können.

Warum es diese Erwartung gibt, ist leicht zu erraten beim Blick auf Bidens Vizepräsidentschaft in der Ära von Barack Obama. In jener Zeit waren er und sein Sohn Hunter tief verwickelt in eine hässliche Korruptionsaffäre in der Ukraine, die in der Schlussphase des Wahlkampfs in den USA wieder hohe Wellen schlägt. Davon erfährt der Mediennormalverbraucher hierzulande so gut wie nichts, denn er soll ja über Biden besser keine Details erlangen, die seine Vorfreude auf die multimedial prognostizierte Niederlage Trumps verderben könnte. Das Biden-Tabu ist wirksam, aber es ist auch die völlige Bankrotterklärung dessen, was einmal Journalismus in Deutschland war.

