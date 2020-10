Deutschland 2020, ein absolutes Irrenhaus: Am 7. Oktober stimmte die Mehrheit der Ministerpräsidenten nie dagewesenen Beschränkungen der Reisefreiheit zu. Auf Druck von Angela Merkel und Markus Söder dürfen Millionen Deutsche nicht mehr im eigenen Land Urlaub machen. Wer in einem sogenannten „Hotspot“ lebt, bekommt in den meisten Bundesländern kein Hotel.

Konkret bedeutete dieses Beherbergungsverbot zum Beispiel: Berliner, die in den Herbstferien – Beginn: 9. Oktober – nach Mecklenburg-Vorpommern verreisen wollten, einem ihrer bevorzugten Destinationen, mussten verzichten, auch wenn sie schon fest gebucht hatten. Innerdeutsche Reisen wurden damit noch stärker eingeschränkt als Aufenthalte im Ausland. „Wie lang soll das alles so weitergehen? Drosten hat diese Frage für sich beantwortet: im Zweifel für immer“, stöhnte selbst ein Kommentator in der „Welt“ auf.

„Wann bekommen wir endlich unser Leben zurück?“, ist auch der Untertitel in der neuen COMPACT-Aktuell „Corona-Lügen“. Auf 84 Seiten liefert die Redaktion brandaktuelle Informationen und belastbare Beweise gegen die zweite Lügenwelle. Die Sonderausgabe resümiert den Stand der wissenschaftlichen Diskussion nach einem halben Jahr inszenierter Pandemie: Die Heinsberg-Studie, die Ischgl-Studie, die Schulstudien aus Sachsen und Baden-Württemberg, die Untersuchungen bei Tönnies in Gütersloh, die Beispiele Schweden, Schwarzafrika und selbst Belarus dementieren die Panikmache. „Corona-Lügen“ dokumentiert diese Expertisen im Originalton und gibt dem Leser damit unwiderlegbare Argumente für die Diskussion mit Corona-Gläubigen an die Hand.

Die abgedruckten Karten und Statistiken zeigen auf den ersten Blick: Es gibt nur deswegen immer mehr positive Ergebnisse, weil immer mehr getestet wird – aber gleichzeitig ist die Zahl der Erkrankten gefallen, die Todesrate sogar regelrecht abgestürzt. Keine Spur von Übersterblichkeit – die Dramatik in Politik und Medien wird mit Fake News übertüncht.

In weiteren Kapiteln werden die katastrophalen Auswirkungen des Hygiene-Regimes auf Demokratie und Wirtschaft („Der große Reset“) nachgezeichnet. Die Drahtzieher: Mächtige Kapitalkreise um den „Impfdiktator“ Bill Gates wollen dem analogen Menschsein den Garaus machen, weil bei Digitalisierung und Big Pharma märchenhafte Profite winken.

Den Abschluss der beeindruckend illustrierten Ausgabe bilden die gefährlichen Folgen des Impfzwangs und die wissenschaftliche Grundlagendebatte, inwiefern die Virologie insgesamt nicht Züge eines erschwindelten Popanz hat. „Gegen Corona impfen – Ja oder Nein?“ ist die Wiedergabe der großen Debatte zwischen Robert F. Kennedy jr. und dem Befürworter Alan Dershowitz – muss man gelesen haben!

