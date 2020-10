Mehr Masken – so malte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der Runde von Bund und Ländern am Mittwoch die Zukunft aus. Dabei wirkte der CSU-Politiker fast schon wie ein Kanzler im Wartestand. Auch das Robert Koch-Institut hat in einem Strategiepapier nun deutlich gemacht: Die neue Normalität aus Angst und Quarantäne soll noch eine Weile andauern. Die Einzelheiten erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT: Generalverdacht – Knast für chronisch Kranke? / Abkassiert – Das Milliardengeschäft mit der Impfung / Überlebenskampf – Bergkarabach im Bombenhagel / Rausgeschmissen – Ein Betriebsrat im Fadenkreuz.