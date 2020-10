Von DER ANALYST | Die Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic kann auf eine interessante Laufbahn in der Medienbranche zurückblicken: Nachrichtensprecherin auf N24, freie Mitarbeiter der BILD, Moderatoren-Coaching beim österreichischen Sender Servus TV, selbständige Autorin und Medien-Trainerin. Seit Februar 2020 moderiert sie auf ihrem YouTube-Kanal das Format „Punkt.PRERADOVIC“.

Am 17.04.2020 gelang der Journalistin der große Wurf, als der Finanzwissenschaftler und ehemalige Regierungsberater von Kanzler Schröder, Professor Dr. Stefan Homburg, in ihrer Sendung zu Gast war und nachgewiesen hat, dass zum Zeitpunkt der Verhängung des Lockdowns die „Pandemie“ bereits am Abklingen war. Dieses Interview wurde bis heute bereits mehr als 1,2 Millionen Mal aufgerufen.

Am 14.09.2020 hatte Melina Preradovic wieder einen hochkarätigen Gast auf Ihrem YouTube-Kanal PUNKT.Preradovic und zwar den Österreicher Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionskrankheiten im TravelMedCenter Leonding (Österreich), der auch für die Labor Hannover MVZ GmbH tätig ist.

Aus der Videobeschreibung:

Politiker machen wieder Panik und rufen die 2. Coronawelle aus, wie Österreichs Kanzler Kurz oder Bayerns Ministerpräsident Söder. Aber wo stehen wir wirklich? Prof. DDr. Martin Haditsch ist überzeugt: Lockdown und Maskenpflicht sind Unsinn und beruft sich u.a. auf eine Metastudie des renommierten National Bureau of Economic Research NBER. Haditsch erläutert ausführlich und differenziert, warum seiner Meinung nach die Panikmache falsch und unseriös ist, dass öffentliche Stellen Fakten falsch interpretierten und warum das Horrorbeispiel Italien in keinster Weise vergleichbar mit den Verhältnissen in Deutschland und Österreich sei. Ein Gespräch über Masken, PCR-Tests, traumatisierte Kinder.

Es wurden inzwischen schon unzählige Videos produziert, in denen hochkarätige Mediziner die Fehlinformationen, mit denen uns Politik und Mainstream-Medien Tag für Tag bombardieren, widerlegen, beziehungsweise richtigstellen.

Dieses Interview mit Prof. DDr. Martin Haditsch ist nach Auffassung des Autors das bisher aufschlussreichste und am leichtesten verständliche zu diesem Thema. Milena Preradovic ist erneut ein großer Wurf gelungen. Das Video verdient mehr Beachtung, als die knapp 170.000 Aufrufe, die es bisher erhalten hat. Deshalb soll an es an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen werden, auch wenn es schon einige Wochen alt ist.

Sehen Sie sich das Interview an, teilen und verbreiten Sie es, denn hier wird wirklich jede Frage zum Thema „Corona“ schlüssig beantwortet und das Lügengebäude, in das man uns einsperren will, von Haditsch Stück für Stück demontiert.