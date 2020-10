Von CANTALOOP | Jetzt hat es auch die große Politik erkannt. Wenn wir hochwirksame Atom- und Kohlekraftwerke abstellen, wird in Deutschland bald das Licht ausgehen. Die geniale Lösung: ab sofort wird mit dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG-Novelle 2021) Windkraft einfach per Dekret verordnet. Mehr noch: unsere Bundesregierung will die Nutzung erneuerbarer Energien zu einer Frage der nationalen Sicherheit machen. Vorfahrt für Öko-Strom.

Auch angesichts der hohen Gefahren, ausgehend von maroden Strommühlen wie in Schwanebeck (Sachsen-Anhalt), soll dennoch kein legaler Einspruch mehr gegen den angedachten massiven Windkraftausbau im Lande möglich sein, denn es werden hierbei auch die richterlichen Ermessensentscheidungen maßgeblich eingeschränkt. Ein energiepolitischer Wendepunkt – und die endgültige Manifestierung eines beginnenden Öko-Totalitarismus. Ein Triumph sondergleichen für die Grünen.

Es geht um die öffentliche und nationale Sicherheit

Bekanntlich sind ja all jene „alternativen Energien“ auch ein Riesen-Reibach für privilegierte und „systemkompatible“ Unternehmen. Derartige Gewinnmargen sind sonst wohl in keinem legalen Geschäftszweig mehr zu verwirklichen. Was bei aller Geschäftstüchtigkeit leider nicht berücksichtigt wird, sind Landschaft und Umwelt, die durch den Bau von Riesen-Windrädern enorm geschädigt werden. Wie auch die Interessen und Geldbörsen der (noch) wertschöpfenden Bevölkerungssteile, die gleichwohl für die hohen Kosten von Ökostrom aufkommen müssen.

Wir setzen zukünftig also ausschließlich auf Bio-, Wind- und Sonnenenergie, obwohl diese Lieferanten erwiesenermaßen nicht grundlastfähig sind. Überschüssiger Strom muss aufgrund nicht vorhandener Speichermöglichkeiten kostenpflichtig „entsorgt“ – ja, ganze Windanlagen zeitweilig sogar komplett abgeschaltet werden, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten.

Eine Entscheidung von enormer Tragweite

Da jetzt die sogenannte 20-Jahre-Förderung für viele alte Anlagen ausläuft und diese deshalb abgerissen und aufwändig recycelt werden müssen, weil sie ja ohne staatliche Subvention nicht mehr „rentabel“ arbeiten, wird deren teure Entsorgung sicherlich auch zu Lasten des Steuerzahlers erfolgen. Weil es sich ja jetzt um die nationale Sicherheit handelt. Diesbezüglich kommt das neue Gesetz also genau zum richtigen Zeitpunkt. Hier wird der Allgemeinheit tatsächlich eine energiepolitische Unsicherheit als Garant für nationale Sicherheit verkauft. Zynischer und durchtriebener geht es kaum mehr.

Das demokratische Prinzip wird dadurch endgültig ad absurdum geführt. Die ursprüngliche Idee, Wissende und Weise zu Lenkern und Entscheidern für alle Staatsbürger einzusetzen, damit auch die einfachsten Gesellschaftsmitglieder Nutznießer intelligenter Entscheidungen werden und sich gleichsam auf die Sorgfalt der staatlichen Institutionen verlassen können, hat sich in der heutigen Zeit in ihr exaktes Gegenteil verwandelt. Hier wird sehenden Auges der Rechtsstaat ausgehebelt. Nun steht Ideologie, Besserwissertum und künstliche Hochmoral über dem gesunden Menschenverstand. Und das ist noch keiner Gesellschaft gut bekommen.