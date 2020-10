Von WOLFGANG HÜBNER | Die amerikanische Präsidentschaftswahl ist nicht die Entscheidung zwischen zwei Männern, sondern zwischen zwei künftigen Wegen der USA. Den einen Weg verkörpert der politische Außenseiter, der 2016 sensationell ins Weiße Haus gelangte. Der andere Weg ist die mit seiner Abwahl wieder mögliche Machtergreifung der etablierten politischen Mächte, hinter denen die globalistischen Interessen der kalifornischen Digitalkonzerne, der Großteil der von ihnen abhängigen Medien und die radikale Linke stehen.

Joe Biden, der Kandidat der Demokratischen Partei, ist so offensichtlich die Marionette dieser Mächte und Kräfte, dass sich jede nähere Erläuterung seiner Rolle erübrigt. Dass dieser auffällig senile und wohl auch korrupte Berufspolitiker immer noch bessere Chancen auf den Sieg am kommenden Dienstag hat, liegt einzig an dem unbedingten Willen des amerikanischen Machtkomplexes, den Störenfried Trump endlich und mit allen erdenklichen Mitteln aus dem Weg zu räumen.

Gleichwohl wäre das nicht möglich geworden ohne die Corona-Krise. Trump hat in dieser Krise zwar viel weniger falsch gemacht als die deutschen Hass- und Hetzmedien verbreiten. Doch hat er sich schwer getan, die geheuchelte Empathie zu vermitteln, mit der in Deutschland Angela Merkel sich als rettender Engel der Alten, Kranken und Ängstlichen erfolgreich profiliert. Trump hingegen hat nie verhehlt, dass die Maßnahmen gegen Corona gesamtgesellschaftlich nicht schlimmere Folgen haben dürfen als die Virusgefahr selbst. Diese Botschaft ist richtig, hätte für das ältere Mittelschichtpublikum in den USA aber wohl gefühlvoller übermittelt werden sollen. Welche Folgen das hat, wird sich vor allem beim Ergebnis im Rentnerparadies Florida zeigen. Das ist ein Bundesstaat, den Trump unbedingt gewinnen muss, um Präsident zu bleiben.

Die Hoffnung auf die Wiederwahl kann Trump trotz seiner angeblich so hoffnungslosen Umfragewerte durchaus haben. Der riesige Zustrom zu seinen Flugplatzkundgebungen in vielen Orten des Landes zeigt, mit welcher Begeisterung und Anhänglichkeit dieser Mann nach vier sehr schweren Jahren in seiner Amtszeit rechnen kann. Es ist nicht übertrieben, ausgerechnet den reichen Immobilienkapitalisten Trump als Liebling der Arbeiterklasse, des Heers der einfachen Dienstleister, der Polizei, der bekennenden Christen und der meisten patriotisch eingestellten Amerikaner zu bezeichnen. Diese vielen Millionen Menschen sehen ihn als Schutzherr gegen eine Politik an, die ihnen unter einem progressiven Mäntelchen jede Menge soziale und gesellschaftliche Zumutungen angedeihen lassen will.

Wie auch in Deutschland gibt es in den USA eine faktische Koalition der modernen digitalen Kapitalfraktion mit radikal grünen und linken Bewegungen sowie den dominierenden Kräften in Kultur und Medien. Sollte die Marionette Biden Präsident werden, dürfte sich diese Koalition bald als brüchig erweisen und die USA in schwere Turbulenzen stürzen. Dafür werden vor allem die Trump-Anhänger sorgen, die sich nicht so wehrlos wie Patrioten und Konservative im Merkel-Reich in ihr Schicksal fügen werden.

Allerdings sind auch bei Trumps Sieg Unruhen zu erwarten, denn seine Gegner werden diese für sie unerwartete Schlappe nicht einfach hinnehmen. Den USA droht in Zukunft ein kalter Bürgerkrieg mit immer neuen heißen Aufwallungen. Trump, der in der zweiten Amtszeit keine Rücksichten mehr nehmen muss, ist der einzige Politiker, der verhindern kann, dass aus dem kalten ein blutiger Bürgerkrieg wird. Am 3. November entscheidet sich nicht nur sein Schicksal.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.