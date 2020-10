Freie Medien und Journalisten müssen zur Marke werden

Auch mit einem Journalisten von infowars.com führte ich im Schatten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Gespräch über Amri.

Wir sprachen ebenfalls über den erneuten islamistischen Terroranschlag Mitte August auf der Berliner Stadtautobahn, der ebenfalls von einem polizeibekannten, abschiebepflichtigen Asylbewerber verübt wurde, dem Iraker Sarmad A.

Alex Jones, der Gründer von infowars und zudem ein bekennender Trump-Unterstützer, hatte auf Twitter, Facebook, und YouTube jeweils um die 2 Millionen Abonnenten und wurde der medialen Elite damit zu einflussreich, sodass alle seine Accounts dauerhaft gelöscht wurden. Doch wie der Journalist von infowars mir berichtete, ging die Zensurwelle für den Mainstream nach hinten los, da seitdem die direkten Zugriffszahlen auf der Homepage geradezu explodiert sind. Insbesondere mit qualitativ anspruchsvollen TV-Formaten wie Gesprächsrunden erzielt die Website Spitzenwerte. All das zeigt, wie elementar wichtig es ist, dass sich jedes Medienportal und jeder Journalist als eigenständige Marke aufbaut und etabliert.

Verfügen sie erst einmal über eine gewisse Bekanntheit und ein Stammpublikum, sind sie gegen die Mainstream-Zensur immun und versorgen ihre Leserschaft und ihre Abonnenten nach erfolgter Löschung so direkt über die eigene Homepage. Diese Hintergründe waren auch Thema bei einer der vielen Diskussionsrunden am Samstag. Der YouTuber Hagen Grell berichte von der Komplettlöschung seines YouTube-Kanals mit 90.000 Abonnenten und dem darauf erfolgten Aufbau der alternativen Plattform Frei3, die eine wachsende Gemeinschaft für Medienschaffende und Publikum darstellt und die Funktionen von YouTube, Twitter und Facebook zusammenführt.

Das Who’s Who der Regierungskritiker war vertreten

Am Samstag auf der Konferenz waren unter anderem dabei: Matthias Matussek (Ex-Spiegel), Claudia Zimmermann (Ex-WDR), Nicolaus Fest (ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag), Alexander Wendt (Ex-Focus, jetzt bei Tichys Einblick und Publico), Boris Reitschuster, Michael Klonovsky (Ex-Chef vom Dienst beim Focus), der Philosoph und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Bolz sowie der preisgekrönte Schriftsteller und freiberufliche PR-Berater Thor Kunkel, der im KOPP Verlag den Beststeller Das Wörterbuch der Lügenpresse veröffentlicht hat.

Angesichts dieser geballten medialen Opposition durften Staatsjournalisten wie ein ARD-Panorama-Team natürlich nicht fehlen. Nach deren Fragestellungen zu urteilen, dürfte außer dem üblichen Verleumdungsbeitrag nichts dabei herauskommen, und dies für rund 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren. So erinnerte das Auftreten der Reschke-Genossen eher an linksradikale Antifa-Aktivisten, von denen auch einige dubiose Gestalten ums Haus schlichen. Aufgrund der desaströsen Zustände auf Deutschlands Straßen sind seit 2015 nicht weniger als 2645 islamistische Terrorverfahren und 1,3 Millionen Straftaten durch Flüchtlinge – laut BKA-Daten – zu beklagen.

So betätigten sich die zwangsfinanzierten Aktivisten eher als mediale Blockwarte und meinten, Kongressteilnehmer über die außerhalb des Konferenzraumes verhängte Maskenpflicht belehren zu müssen. Den bisherigen journalistischen Tiefpunkt kann ein gewisser Henrik Merker für sich beanspruchen. Sein Artikel wirkt, als ob im Impressum Rigaer Straße steht, doch dem Zentralorgan der Gutmenschen, der Hamburger Zeit, ist es nicht zu peinlich, das miserabel recherchierte und mit einigen Falschbehauptungen angereicherte Stück zu veröffentlichen. Auf einer Brücke gegenüber dem Veranstaltungssaal hat sich einer dieser Aktivisten mit einem langen Teleobjektiv bewaffnet positioniert, um ja jeden Kongressteilnehmer abzuschießen. Dass solcherlei Bilder wenige Tage später auch auf linksextremen Websites der Antifa landen, wo oftmals unverhohlen zu Gewalttaten gegen die politisch Andersdenkenden aufgerufen wird, rundet das Bild passend ab. So behauptet Henrik Merker in dem Zeit-Artikel: »Öffentlichkeit, so scheint es, ist gleichsam nicht erwünscht: Als die Teilnehmer bemerken, dass sie fotografiert werden, sorgen sie für Abschattung.«

Der Fotograf verbrachte dort mehrere Stunden, und dass der Sonnenschutz irgendwann herruntergelassen wurde, war lediglich den blendenden Sonnenstrahlen geschuldet. Der Satz »Öffentlichkeit, so scheint es, ist gleichsam nicht erwünscht« ist entweder erbärmlich recherchiert oder eine bewusste Lüge, um einen negativen Kontext in den Artikel hineinzubekommen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Auf dem YouTube Kanal der AfD-Fraktion im Bundestag wurde die gesamte Konferenz (Gesamtlänge über 8 Stunden – weitere Videos der Konferenz auf YouTube hier, hier, hier, hier, und hier) durchgehend live gestreamt und ist nach wie vor dort in voller Länge für jedermann anzusehen.

Weiterhin versucht Henrik Merker mit Spekulationen und vollkommen unbelegten Behauptungen, die junge Samira Kley zu diffamieren; angeblich hätten Konferenzteilnehmer mit dem Zeit-Mann geredet und ihn vor einem neuen Fall Lisa Licentia gewarnt. Doch als Anwesender kann ich diesem Schmierenjournalismus nur energisch widersprechen. Die Twitter-Bloggerin wurde offen aufgenommen und kam mit ihrer sympatischen Art überall gut an. Bei der Zeit scheinen Männer jederzeit frauenfeindliche Texte veröffentlichen zu können, wenn es denn im Namen der »guten Sache« geschieht. Dass dies zudem eine Frau mit Migrationshintergrund betrifft, scheint die Hamburger Schreibtischtäter auch nicht im Geringsten zu stören.

Da behauptet Herr Merkel – pardon: Merker – doch tatsächlich:

»Das bisherige CDU-Mitglied K. ist vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aktiv. […] Zuletzt kündigte sie an, sie wolle der AfD beitreten.«

Diese Aussage ist schlicht falsch. Samira Kley hat bereits nach einem nur wenige Monate dauernden Intermezzo der CDU den Rücken gekehrt und ist seit April 2020 Mitglied der AfD.

Eine einfache Anfrage über Twitter an Frau Kley hätte diesen Sachverhalt klären können. Aber für diese Art eines Antifa-Journalismus sind ehrliche Recherchearbeit und Fakten natürlich pures Gift.