Nach der „verbotenen Demo“ am Samstag Abend in Bonn, die dann doch in einem machtvollen Statement auf dem dortigen Marktplatz mündete (Video hier), macht die erfolgreiche Coronainfo-Tour von Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig heute wieder an drei Stationen Halt.

Es geht JETZT LIVE los um 11 Uhr im rheinland-pfälzischen Bitburg (Bedaplatz), um ca. 15 Uhr ist der Tourbus dann auf dem Rathausplatz in Saarbrücken (tbc = to be confirmed, Kundgebung muss noch genehmigt werden) und die Abendveranstaltung mit abschließender feierlicher Nationalhymne und Handylichtern findet um ca. 19 Uhr in Landau (Alfred-Nobel-Platz 1, Messeplatz) statt. Alle PI-NEWS-Leser, die in der Nähe der Veranstaltungsorte wohnen: Bitte hingehen, unterstützen und wenn möglich mit Fotos, Videos und/oder Text dokumentieren (an: info@pi-news.net).

Alle Kundgebungen der Coronainfo-Tour werden LIVE auf dem Dlive- und twitch-Kanal von Samuel Eckert, aber oftmals auch von diversen Youtubern vor Ort übertragen. Wir binden die Videos – sobald verfügbar – in diesen Beitrag ein.

Aktuelle Infos zu den jeweiligen Stationen der Coronainfo-Tour gibt es hier und auf den Telegram-Kanälen von Samuel Eckert und Wolfgang Greulich.

Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn!