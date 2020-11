An diesem Freitag macht die erfolgreiche Coronainfo-Tour von Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig an drei Stationen im Norden Halt.

Es geht los um ca. 11 Uhr auf dem Stoppelmarkt in Vechta, wo übrigens Jusos und „Antifa“ um 10.30 Uhr zu einer Gegendemonstration aufgerufen haben, dann hält der Tourbus um ca. 15 Uhr auf dem Opernplatz in Hannover und die Abendveranstaltung mit abschließender feierlicher Nationalhymne und Handylichtern (hier das bewegende Video von Donnerstagabend in Bremervörde) findet um ca. 19 Uhr auf dem Domplatz in Paderborn statt.

Alle Kundgebungen der Coronainfo-Tour werden LIVE auf dem Dlive- und twitch-Kanal von Samuel Eckert, aber oftmals auch von diversen Youtubern vor Ort übertragen. Wir binden die Videos – sobald verfügbar – in diesen Beitrag ein.

Aktuelle Infos zu den jeweiligen Stationen der Coronainfo-Tour gibt es hier und auf den Telegram-Kanälen von Samuel Eckert und Wolfgang Greulich.

Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn!