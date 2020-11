Auch an diesem Montag macht die Coronainfo-Tour mit Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig heute wieder in drei Städten Halt, zwei in Brandenburg und eine in Mecklenburg-Vorpommern gelegen.

Es ging um 11:30 Uhr (Video hier) los in Eisenhüttenstadt (Inselvorplatz), dann hielt der Tourbus um ca. 15 Uhr in Oranienburg (Video hier). Die Abendveranstaltung in Neubrandenburg konnte nicht stattfinden, weil der Leiter des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg, Polizeioberrat Torsten Rusch (Kontakt: Tel. 0395/5582-5007,

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de), den Bus am Weiterfahren durch Mecklenburg-Vorpommern gehindert hat (Video hier und der einseitige Bericht der Polizei hier).

Alle Kundgebungen der Coronainfo-Tour werden LIVE auf dem Dlive-Kanal von Samuel Eckert, aber auch von diversen Youtubern vor Ort übertragen. Wir binden die Videos – sobald verfügbar – in diesen Beitrag ein.

Aktuelle Infos zu den jeweiligen Stationen der Coronainfo-Tour gibt es hier und auf dem Telegram-Kanal von Samuel Eckert.