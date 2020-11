Nach den verbotenen Kundgebungen am Sonntag macht die erfolgreiche Coronainfo-Tour von Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig heute wieder an drei Stationen Halt.

Es geht los um 11 Uhr in der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen (Festplatz an der Europastraße), um ca. 15 Uhr ist der Tourbus dann auf dem Münsterplatz in Ulm, und die Abendveranstaltung mit abschließender feierlicher Nationalhymne und Handylichtern findet um 19 Uhr in Kempten (Hildegardplatz) im Allgäu statt. Alle drei Kundgebungen sind genehmigt.

PI-NEWS-Leser, die in der Nähe der Veranstaltungsorte wohnen: Bitte hingehen, unterstützen und wenn möglich mit Fotos, Videos und/oder Text dokumentieren (an: info@pi-news.net).

Alle Kundgebungen der Coronainfo-Tour werden LIVE auf dem Dlive- und twitch-Kanal von Samuel Eckert, aber oftmals auch von diversen Youtubern vor Ort übertragen. Wir binden die Videos – sobald verfügbar – in diesen Beitrag ein.

Aktuelle Infos zu den jeweiligen Stationen der Coronainfo-Tour gibt es hier und auf den Telegram-Kanälen von Samuel Eckert und Wolfgang Greulich.

Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn!