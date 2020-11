Konnte man der AfD-Fraktion noch im Frühjahr vorwerfen, im Bundestag beim Thema Corona zu zaghaft und zögerlich aufgetreten zu sein, so hat sich dieses Bild mittlerweile stark verändert. Die stärkste Oppositionskraft macht der Regierung so richtig Dampf und geigt Merkel und Co. die Meinung zu den völlig überzogenen Maßnahmen, die besonders die Gastronomie hart treffen. Das beweisen nicht zuletzt die exorbitant hohen Aufrufe, die die Reden von Alexander Gauland (155.000 Aufrufe), AfD-Bundesvorstandsmitglied Stephan Brandner (242.000 Aufrufe) und des stellvertretenden Fraktionsvorsitzender Sebastian Münzenmaier (380.000 Aufrufe) in der letzten Sitzungswoche generiert haben. Ab 17 Uhr gibt es ein „Best of“!