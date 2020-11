Von DER ANALYST | Es gibt kaum etwas, das nachdenklicher macht und berührender ist, als die Erzählungen der Zeitzeugen, die am eigenen Leib die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die Entbehrungen der Nachkriegszeit erfahren haben. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, was diese Menschen durchleiden mussten. Trotzdem fanden sie noch die Kraft, Deutschland nach dem Krieg wieder aufzubauen.

Es sind, beziehungsweise waren, alte Männer und Frauen, die teils mit den Tränen kämpfend, in Interviews vor laufender Kamera von ihrem Schicksal berichteten. Die meisten sind inzwischen verstorben. Wir tun gut daran, ihre Lebensleistung, von der wir unendlich profitiert haben, nie zu vergessen.

Gipfel der Geschmacklosigkeit

Die Bundesregierung verhöhnt jetzt das Andenken jener Zeitzeugen mit einem Propagandastreifen, in dem im Stil eines solchen Interviews, die Bürger dazu animiert werden sollen, gefälligst zuhause zu bleiben, Chips zu fressen und den ganzen Tag faul auf dem Sofa zu liegen.

Die Handlung ist schnell erzählt: Ein alter Mann erinnert sich vor der Kamera an den „Corona-Winter 2020“, mit dessen Schrecken er als 22-Jähriger konfrontiert wurde. Damals habe „das ganze Land auf uns geschaut“, als „eine unsichtbare Gefahr alles, an was wir glaubten, bedrohte und das Schicksal dieses Landes plötzlich in unseren Händen lag“. Er und die anderen „Helden“ dieser Epoche „taten das, was von ihnen erwartet wurde, das einzig Richtige“: Zuhause bleiben, Chips fressen und den ganzen Tag auf dem Sofa liegen – wie bereits erwähnt.

Dieses auf YouTube zu besichtigende infantile Machwerk ist an Geschmacklosigkeit kaum mehr zu überbieten, wird aber zweifellos bei vielen durch Framing, Nudging und Desinformation empfänglich gemachten Gehirnen auf fruchtbaren Boden fallen.