Wer in den Tagen des zweiten Lockdowns in Deutschland unterwegs ist, der bekommt einen Vorgeschmack, was die Dauer-Angstmacherei mit der Psyche des Menschen anstellen kann. Auch das Reisen mit der Deutschen Bahn – sogar im 1. Klasse-Abteil – wird gefährlich, wobei die Gefahr nicht zwingenderweise von den Viren ausgeht, sondern von den hilfreichen „Zugbegleitern“, die sich jetzt als die idealen Blockwarte und Aufseherinnen entpuppen. Die Bahn der Covidioten – ein launischer Frontbericht von Thor Kunkel.

Am Donnerstag Morgen (5.11.) im Zug von Horb nach Zürich geriet ich an zwei ausgesuchte Exemplare dieser Gattung, die mich wegen zwei winzigen Löchern in meiner Maske, die ich aufgrund meiner Asthma-Erkrankung als lindernd empfinde, ernsthaft an meiner Weiterreise hindern wollten. Sie wollten mich mitten auf der Strecke aus dem Zug befördern, obwohl ich erklärte, ich hätte noch drei Ersatzmasken in meinem Koffer und sei bereit, die Maske zu wechseln.

Als der Ton des Duos immer unfreundlicher wurde, entschied ich mich, mein Markenerlebnis Deutsche Bahn aufzunehmen, wobei der „Zugführer“ (hier ist die Bezeichnung Rottenführer vielleicht angebrachter, wer weiß?) nach meinem neuen Handy auskeilte. Es entwickelte sich ein irrwitziger Disput, der sich trotz meines Maskenwechsels immer mehr zuspitzte. Der Zugbegleiter der Hölle droht sogar die Polizei zu verständigen – obwohl es nicht verboten ist, seine Maske zu perforieren.

Nach dem Vorfall ignorierten mich beide „Zugbegleiter“ als hätte ich die Pest.

Eine Beschwerde an die Beschwerdestelle der Deutschen Bahn kundendialog@bahn.de habe ich gerade auf dem Zug nach Locarno abgeschickt, in der Hoffnung, dass ich wenigstens mein Geld für eine nicht reservierte Fast-Schlägerei von der Deutschen Bahn zurückbekommen werde.

Fazit

Sollte auf Covid 19 ein Covid 20 folgen und deshalb die Maskenpflicht nicht aufgehoben werden, werden sich die bereits existierenden psychischen Defekte der Gutmenschen und politisch-korrekten Aufseher mit Gewalt Bahn brechen. Vielleicht ist es das, was die Eurokommunisten ja brauchen: Kontaktverbote, Sperrstunden, Demoverbote, Wahlverschiebungen und eine vor Wut kochende, menschliche Biomasse, entwurzelt und kirre gemacht, in einem dauernden Klima der Angst…