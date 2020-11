Von HUBERT T. | Die Sympathisanten der beiden mutigen Ostländer Polen und Ungarn sind unbedingt zu beruhigen. Wer rechnen kann, wird die belanglose EU-Drohung über den Finanzmittelentzug nicht ernst nehmen. Auch wenn es zum EU-Austritt kommt – der 91-jährige Hetzer George Soros wird das wohl nicht mehr erleben! – wären die finanziellen Auswirkungen wenig spektakulär. Unten werden drei Beispiele aufgeführt, die mit wenig Zahlen diese These belegen.

Beispiel 1: Wegfall der Corona-Hilfen – ein Nullsummenspiel

Für 2021 bis 2027 plant die EU neben den 1,07 Billionen Euro an regulären Haushaltseinnahmen zusätzliche Corona-Hilfen von 750 Milliarden Euro in Form eines „Aufbaufonds“. Von den 390 Milliarden Euro hierin enthaltenen nicht rückzahlbaren Subventionen entfielen 26 Milliarden Euro auf Polen und sechs Milliarden Euro auf Ungarn. Finanziert wäre das Meisterstück mit Eurobonds, die durch eine EU-Bank (Europäische Investitionsbank) emittiert und für deren Rückzahlung die gesamte Union – also die Begünstigten selbst! – haftet. Die Rückzahlung der Bonds an die Investoren (Chinesen, Araber, reiche Privatpersonen) erfolgt nach Adam Riese mit EU-Geldern, die an einer anderen Stelle fehlen. Das alte Prinzip linke Tasche – rechte Tasche lässt grüßen. Geschenkt wird hier nichts.

Werden Polen und Ungarn von Fonds-Geldern ausgeschlossen – was explizit gegen die Brüsseler Einstimmigkeitsregel verstieße -, dann haften sie auch nicht für die Bonds und zahlen keine Zinsen und Tilgungen. Die beiden Nicht-Euro-Länder könnten sich ersatzweise im Inland verschulden, zahlen dabei einen etwas höheren Zins (drei bis vier Prozent), umgehen aber das Währungsrisiko. Denn die Fondsgelder müssten erst in Zloty und Forint umgetauscht werden. Für den Ökonomen ein Nullsummenspiel. Brauchen sie dagegen Euros, so leihen sie sich diese auf dem Kapitalmarkt, wo sie wegen ihrer guten Bonität aufgrund der geringen Staatsverschuldung gerade 1,5 Prozent (Polen) oder 2,5 Prozent (Ungarn) Zinsen zahlen. Das ist weniger als im Falle Italiens oder Spaniens.

Beispiel 2: Wegfall der Einnahmen als größte Nehmerländer



EU-Nettozahlungen von 12 Milliarden Euro für Polen oder fünf Milliarden Euro für Ungarn im Jahr 2019 sind auf den ersten Blick kein Pappenstiel. Die Mittel sind dennoch im gesamtwirtschaftlichen Kontext zu sehen. Grob gerechnet entsprechen sie seit 2010 der Hälfte des starken BIP-Wachstum beider Länder, das bis fünf Prozent p.a. beträgt. Das hohe Wachstum war zum erheblichen Teil von der EU finanziert. Die Betonung liegt auf „war“.

Gleichzeitig verließen im gleichen Zeitraum gut zwei Prozent mehr Kapital die Ostländer Richtung Westen in Form von Dividenden, Zinsen, Lizenzen, Consulting-Gebühren und anderen „weichen Kosten“. Diese werden an Westeigentümer gezahlt. Mit anderen Worten: wenn Polen im Jahresdurchschnitt EU-Gelder von 2,7 Prozent erhielt, zahlte es an das westliche Ausland – hier vor allem an Deutschland und die Niederlanden – 4,7 Prozent.

Beide Oststaaten würden die Steuerschraube bei einem EU-Austritt sicherlich zudrehen, ohne auf massive Gegenwehr zu stoßen. Die Westkonzerne sind besonders stark in der renditestarken Konsumbranche und im Mediensektor engagiert. Ein Rückzug durch Schließung von Fabriken und die Androhung der Arbeitsplatzverluste liefen ins Leere. Die Multis würden demnach eher zähneknirschend höhere Steuern akzeptieren und Warschau und Budapest holten sich einen Teil der EU-Gelder zurück.

Noch wichtiger ist der Zeitfaktor: Auch werden die beiden ökonomischen Überflieger bald zu den Nettozahlern der EU. Brüssel kommt mit ihrer Drohung ein wenig zu spät. Der EU-Austritt in wenigen Jahren würde Milliardenersparnisse bedeuten. Polen hat bislang 181 Milliarden Euro erhalten.

Beispiel 3: Familie und Ehre gehen vor Gender – Verzicht auf 50 Cent Almosen

In Zusammenhang mit der heißen LGBT-Debatte wollen viele katholische und familienorientierte Kommunen in Polen keine Gender-Aktivitäten mit eigenen Ressourcen unterstützen (z.B. Sexualkunde in Grundschulen). Sie werden dafür von der EU diskriminiert und von der freiwilligen EU-Förderung in Form von Zuschüssen bis zu 25.000 Euro in der Spitze ausgeschlossen.

Hier wird die Drohung langsam lächerlich. Das wären im Falle von Pulawy in Süd-Ost-Polen mit 47.000 Einwohnern, der die Städtepartnerschaft von dem politisch korrekten deutschen Stendal gekündigt wurde, 50 Cent pro Kopf. Es bedarf keines Kommentars, dass die stolzen Polen und Ungarn auf diese Almosen verzichten.

Fazit

Nicht alle Gutbürger wollen es wahrhaben, dass Polen und Ungarn keine Entwicklungsländer sind, die sich nach IWF-Manier finanziell strangulieren lassen müssen. Wer wie die EU droht, muss glaubwürdig sein. Brüssel ist auf dem besten Weg sich zum Narren zu machen, auch wenn George Soros aus verständlichen Gründen endlich Ergebnisse sehen möchte. Vielleicht rechnet er auf Hilfe Bidens. Ob er da nicht vergeblich hofft?