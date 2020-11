Von WOLFGANG HÜBNER | Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA steht noch nicht fest. Und vielleicht werden wir nie wissen, was wirklich geschehen ist und wer im Rahmen der amerikanischen Regeln tatsächlich legitim gewonnen hat. Doch gibt es viele offensichtliche und überzeugende Indizien, die auf einen wahrlich spektakulären Wahlbetrug zugunsten des demokratischen Kandidaten Joe Biden hinweisen. Es ist nicht überraschend, wie wenig, ja überhaupt nicht, das die Trump hassenden Medien und die von ihnen verhetzte sogenannte öffentliche Meinung in Deutschland interessiert.

Sehr irritierend ist es aber, warum die deutsche rechtsdemokratisch-freiheitliche Opposition bis auf wenige, wenngleich sehr positive Ausnahmen den Großbetrug in den USA nur mäßig interessiert zur Kenntnis nimmt oder reflektiert. Dabei sind die Folgen für die (noch) demokratisch verfassten Staaten geradezu ungeheuerlich. Denn wenn es in dem Staat mit der ältesten Demokratie möglich ist, die wichtigste Wahl zu verfälschen, dann ist es überall nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Wenn dem aber so ist, bekommen Wahlen eine ganz andere Bedeutung.

Idealtypisch sind Wahlen in Demokratien deren wichtigstes, geradezu heiliges Element. Denn Sinn und Vorteil der Demokratie ist ja die Möglichkeit des Volkes, mit Mehrheiten Politiker und Parteien wählen und stärken bzw. abwählen und schwächen zu können. Schon der Versuch, mit irgendwelchen Betrügereien ein Wahlergebnis zu verfälschen, ist deshalb hochkriminell. Dabei handelt es sich um nichts weniger als um ein Attentat auf die Demokratie, also um einen Anschlag auf das wichtigste Volksrecht.

Die Ignoranz, mit der die meinungsbildenden Medien in Deutschland die offensichtlichen Manipulationen in den USA behandeln, ist als bewusste Beihilfe zur Vertuschung einer kriminellen Tat zu bewerten. Und es dokumentiert die Geringschätzung der ansonsten so viel beschworenen demokratisch-freiheitlichen Grundordnung. Daran kann aufgrund der Kräfteverhältnisse hierzulande derzeit wenig geändert werden. Umso notwendiger ist es jedoch, Klarheit über die Folgen für das demokratische Leben zu schaffen.

Die Folgen sind einschneidend

Denn gelingt es, den Marionettenpolitiker Biden ins Weiße Haus zu befördern, dann haben die mächtigen Kräfte, die das bewirkt haben, eindrucksvoll gezeigt: Es kommt niemand mehr in eine Machtposition, der nicht in unserem Interesse ist – dem Interesse von „Big Media“, „Big Tech“ und „Big Money“, im Zusammenspiel mit linksliberalen und linken politischen Kräften. Damit platzen aber alle „rechtspopulistischen“, also patriotisch-freiheitlichen Träume, jemals legal eine wirkliche Machtposition im Staat zu erlangen.

Am Beispiel AfD verdeutlicht: Der politisch-mediale Machtkomplex kann es durchaus tolerieren, dieser Partei im beschränkten Rahmen eine parlamentarische Vertretung zu gestatten. Doch wird er es niemals erlauben, die AfD an der Regierung zu beteiligen oder diese ihr sogar allein zu überlassen. Einen „Betriebsunfall“ wie Donald Trump wird man im wichtigsten Staat Europas mit allen Mitteln, also auch mit Wahlbetrug, verhindern. Das ist der Grund, warum das Schicksal der US-Wahl auch unseres ist.

Gewiss gibt es noch die Chance, dass es in den USA noch zu einer sensationellen Wende kommt und Trump Präsident bleibt. In diesem leider nicht besonders wahrscheinlichen Falle wären die Folgewirkungen auf die Demokratien ebenso einschneidend, wenngleich in positiver Weise. Ob das allerdings für Deutschland gilt, das als einzige Demokratie die Möglichkeit eines Parteienverbots im Grundgesetz vorsieht, kann bezweifelt werden. Immerhin wäre der Erfolg Trumps eine große Ermutigung für die oppositionellen Kräfte zwischen Flensburg und Konstanz. Die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt, vielleicht aber schon bald.

