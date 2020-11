Von PETER BARTELS | Der „Freund“ mailte unsereinem von irgendwoher: „Machen Sie weiter! Und eine Kopfnuss für Postbote Wagner für seinen lachhaften Nachruf auf Prinz. Nebelfeucht im Grappadunst. Grüße, WL.

Der PI-NEWS-„Freund“ hatte den „Nachruf“ von Postbote Franz Josef Wagner gelesen, natürlich in BILD. Hier der O-Ton zum Mitfluchen. Mitweinen. Mitlachen …

„Am Wochenende, es war nebelfeucht, zog sich Günter Prinz seine Jeans an, seinen grünen Parka und ging hinaus in seinen geliebten Garten. Er setzte sich an den kleinen Teich vor seinem Haus, direkt neben die große Zaubernuss, die er gerade noch gepflanzt hatte. Irgendwann kippte Günter Prinz um, sein Herz hörte auf zu schlagen. Das Herz meines Journalisten-Vaters.“

Prinz war 91, als er tot von der Parkbank kippte. Wagner war 77 und zweieinhalb Monate, als er den „Nachruf“ Samstag Abend, 21:20 Uhr ins „Blatt“ kippte… Und der Grappa-Greis ließ alles weg, was die letzten beiden BILD-Chefredakteure, Kai Diekmann und Julian Reichelt, als das enttarnt hätte, was sie waren und sind: Totengräber!! Prinz rettete das Blatt für Axel Springer vor dem ersten Untergang; Peter Boenisch hatte es so lange gegen die DDR-Mauer gefahren, bis es mit weniger als drei Millionen vor dem Exitus stand. Prinz peitschte BILD dann auf sieben, sogar acht Millionen hoch. Die Totengräber haben inzwischen in etwa die 800.000 geschafft…

Penicillin am Schwarzmarkt

Wagner: „Günter Prinz war ein Kriegskind. Ein Kind aus einer Zeit, wo man Hunger hatte. Er war der Journalist der Aufbau-Jahre. Seine erste Reportage handelte von Not. Im zerstörten Berlin interviewte er Verzweifelte. Er wurde ein Chefredakteur von Utopia, von Glück und Liebe.“

Prinz verkaufte als 17-Jähriger auf dem Schwarzmarkt in Berlin gepanschtes Penecillin, bis Will Tremper (Bundesfilmpreisträger) und Freund des Prinz-Bruders beim WDR, ihn zum Krieg-Abi und zum Foto-Reporter „zwang“. Von da an ging’s bergauf: Tagesspiegel, MoPo, BZ, „Quick“-Chef, Gründer/Macher der legendären „Jasmin“, dann BILD …. Geschrieben hat er auch (redigiert besser!): „China“, nachdem Adenauer von den Sozis im Bundestag gellend ausgelacht worden war, als der Alte sagte: „Ich sage nur Chinaaa…“. Prinz fuhr hin. Heute hat China längst halb Afrika, Europa, Amerika.

Wagner schwafelt (Hick?!): „Günter Prinz war ein Chefredakteur, der unser Leben schöner machen wollte. Denn er war ein Kind aus dem Grauen. Jetzt fällt mir eine Geschichte ein: Günter Prinz interviewt Soraya. Soraya beklagt sich, dass ihr alle auf die Füße treten. Als sie Kaiserin war, wichen alle Menschen vor ihr aus…“

Für das Leben zu Zweit

Soraya? Persien? Chin! Chin! Prinz wollte nur sein Blatt „schöner“ verkaufen als andere: „Jasmin“ … BILD, BILD der Frau, Auto-BILD …Ja, er liebte die Frauen … Er lebte von ihnen … SIE kauften ihn und logen an der Kasse: „Mein Mann liebt den Sportteil“ … Und so stand er um 9 Uhr nach dem Tennis am Schreibtisch von unsereinem, knallte einen rausgerissenen 40-Zeiler der FAZ auf den Schreibtisch: „Hast Du d a s gelesen??!“ Natürlich nicht, unsereiner hatte sich für die damaligen Klugen Köpfe außer in der Kino-Wochenschau noch nicht sonderlich interessiert. Nach Prinz natürlich sofort; heute steckt hinter der FAZ nur noch die taz, die klugen Köpfen sind leider auch verschieden.

Aber Wagner seufzt sybellinisch mit Soraya weiter: „Irgendwie ist es wie heute, wir müssen Passanten ausweichen…“ Passanten? Blockwarten vor und in der Redaktion?? Weiß der Henker, vielleicht hat Matussek ja recht, wenn er unsereinen mahnt: „Seien Sie doch bitte nicht so hart zu meinem Freund Franz Josef … Er schreibt doch so, weil er so schreiben muß …“ Na schön, Matussek, also lässt unsereiner dem „Postboten“ die heilige Demenz: „Er (Prinz) war ein Mann, der mit Armeeklamotten nach dem Krieg herumlief …“

Was etwa durch die Blume sagen soll: Keiner hat soviel „rote“ Druckerschwärze in den Adern, wie der linke und letzte BILD-Totengräber Julian Reichelt: Denn dieser „Assad-Schlächter“ hat (hatte?) sogar eine Armeepritsche aus dem Syrien-Krieg in seinem Büro stehen. Und so süffelt sich Leichenbitter Wagner zum Nekrolog: “Günter Prinz liebte, neben Menschen, Blumen und Pflanzen. Er liebte es, wie Pflanzen zur Blüte gedeihen.“

Fünf Stockwerke zu Fuß, dreimal täglich

Dies natürlich nur, damit auch die roten GRÜNEN und die grünen Idioten von Fridays for Fun in der Redaktion und anderswo ja nicht auf dumme Gedanken kommen … Und damit Witwe Friede ihren Frieden mit der Asche von Axel machen kann, darf der Mann, der sie so an ebenjenen erinnert, das offizielle letzte Wort haben:

„Günter Prinz war der Inbegriff des leidenschaftlichen Boulevardjournalisten. Er hat den Verlag Axel Springer vor allem als BILD-Chefredakteur geprägt und vor seinem Ausscheiden für kurze Zeit auch als Vorstandsvorsitzender. Wir trauern mit seiner Familie. – Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE“



Das allerletzte gebürt natürlich (sorry, Herr Matussek!) dem Grappa-Greis: „Günter Prinz liebte das Leben. Im eigenen Garten zu sterben – wie schön.“ … Der arme Franzl hat eben nur einen Balkon in Berlin. Und seine Lieblingskneipe hat die „Mutti“ mit der Pestmaske auch noch dicht gemacht…

Also: Prinz liebte das Leben? Gottchen, was sonst?! Aber seine Frau (tolle Fotografin), seine Söhne (toller Jura-Professor, toller Journalist), sein tolles Haus im Grünen, seine damals tollen Zeitungen noch etwas mehr. Und wenn er als Siebzigjähriger die fünf Stockwerke zu seinem Arkarden-Büro am Alsterfleet täglich dreimal hoch und runter huschte, keuchte unsereiner hinterher wie Netzer nach dem Slalom gegen Köln: Chef, ich bin kapott!! Ich schaffte es immer so gerade eben in sein englisches Sofa, von dem aus ich auf den Rathausplatz das Büro des Hamburger 1. Bürgermeisters an der Ecke sehen konnte…

Bis demnächst, Günter Prinz!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER!-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.