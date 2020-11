Der Lockdown geht in die Verlängerung – so beschlossen es in dieser Woche Bund und Länder. Sollten die Bürger folgsam sein, ist zu Weihnachten eine kleine Lockerung nicht ausgeschlossen.

Vielen Bürgern dürfte das aber kaum reichen. Auch, weil immer mehr Details ans Licht kommen, die Zweifel an der offiziellen Darstellung einer tödlichen Pandemie aufkommen lassen.

Die Themen von „Die Woche COMPACT“ im Einzelnen:

Gemeinsam für die Freiheit – Deutsche und Polen demonstrieren in Frankfurt (Oder) / Querdenker im Fadenkreuz – Wie ein Leipzig-Demonstrant seine Firma verlor / Verschwundene Krankheit – Warum die WHO keine Grippefälle findet / Impfen für die Globalisierung – Wer profitiert von Biontech und Co? / Rückkehr nach Afrika – Was die Asyllobby verschweigt.