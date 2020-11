Von MANFRED ROUHS | Annegret Kramp-Karrenbauer, die Noch-CDU-Vorsitzende, ist auf den Landesverband Sachsen-Anhalt und insbesondere auf die Landtagsfraktion ihrer Partei in Magdeburg nicht gut zu sprechen. Die wird seit geraumer Zeit von einer professionell und politisch umsichtig handelnden AfD-Fraktion vor sich hergetrieben. Jetzt will sie die Flucht nach vorn antreten und gemeinsam mit der AfD „den Medienstaatsvertrag kippen“, wie der „Spiegel“ berichtet.

Gemeinsame parlamentarische Aktivitäten von CDU und AfD kommen für die CDU von Merkel, Laschet, Kramp-Karrenbauer und Co. nicht in Frage. Darauf reagiert die Führungsriege der Union wie der Teufel auf eine kalte Dusche mit Weihwasser.

Und dann muss es auch noch ausgerechnet der Medienstaatsvertrag sein, den CDU und AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt gegen die Fraktionen von Roten und Grünen in Frage stellen! Der öffentlich-rechtliche Propagandabetrieb, auf den die Altparteien in der aktuellen politischen Situation auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, benötigt dringend mehr Geld. Das muss er sich ja eigentlich über eine Erhöhung der Rundfunkgebühren nur holen: Abstimmen und abkassieren sollte die Losung lauten.

Aber das Volk spielt nicht mehr mit. Und viele CDU-Abgeordnete im Landtag in Magdeburg wissen nicht, was sie zuhause im Wahlkreis ihrer Klientel erzählen sollen, falls sie der jetzt anstehenden Gebührenerhöhung zustimmen – während die AfD dagegen stimmt. Im kommenden Jahr, am 6. Juni, sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Das kann übel enden, und deshalb spielen viele CDU-Abgeordnete mit Blick auf die heimische Stimmungslage im bösen Spiel ihrer Parteiführung nicht mehr mit.

Falls kein Wunder geschieht, werden AfD und CDU gemeinsam gegen die nächste Gebührenerhöhungsrunde für ARD und ZDF stimmen. Dann ist für die CDU-Parteispitze guter Rat teuer. Sicher ist nur: Es wird gehörig rappeln im Karton!

