Von WOLFGANG HÜBNER | Zu Beginn der heutigen Präsidentenwahl in den USA haben wir zumindest schon zwei Gewissheiten: Die von Politik und Medien verhetzten Deutschen dürfen nicht mitwählen; und die oberste Volkserzieherin im Bundeskanzleramt kann auch die für sie „unverzeihlichste“ Wahlentscheidung nicht rückgängig machen.

Denn darüber, ob Donald Trump im Weißen Haus seine nationale Friedenspolitik weiterführen kann oder ob er durch eine Marionette des „Tiefen Staates“ und der globalistischen Kräfte ersetzt wird, stimmen allein die wahlberechtigten Amerikaner ab.

Dabei ist klar: Ohne den Virus würde Trump aufgrund seiner für die meisten Amerikaner positiven Bilanz einen sicheren Sieg feiern können. Doch mit skrupelloser Demagogie haben seine Feinde die Seuche ebenso für ihre Interessen politisch instrumentalisiert wie das auch hierzulande geschieht.

Nur diese Situation, in der Trump nicht alles, aber vieles richtig gemacht hat, macht es möglich, dass der greise und an fortschreitender Debilität leidende Demokraten-Kandidat Joe Biden überhaupt eine Chance hat, wenigstens bis zu seiner bereits geplanten Ablösung zugunsten der linken Kamala Harris Präsident zu werden.

Biden konnte nicht die geringste Begeisterung bei den Wählern hervorrufen, seine wenigen öffentlichen Auftritte waren Gespenstershows auf leeren Parkplätzen. Spektakulärer hätte der Kontrast zu den vielen riesigen Kundgebungen von Trump in den vergangenen Wochen nicht sein können. Es gibt keinen Staatschef eines mächtigen Landes, der auch nur annähernd auf solch‘ massenhafte Sympathie hoffen könnte wie Trump.

Die allermeisten Deutschen wissen nichts davon, sie sind geradezu besessen von dem Feindbild eines angeblich rassistischen, frauenfeindlichen, chaotischen Protzmilliardärs, der die USA in den Abgrund treibt und auch noch den deutschen Hosenanzug nicht leiden mag.

Für viele Millionen Amerikaner jedoch ist Trump der Mann für die Arbeiterklasse, der politische Streiter für die von den globalistischen Eliten verachteten „Somewheres“, also diejenigen, die nicht im Licht stehen.

Es erscheint paradox, diese Rolle von einem besetzt zu sehen, der reich geboren und dann noch viel reicher geworden ist. Doch gerade und nur deshalb konnte er sich gegen den Washingtoner Sumpf behaupten, wenngleich unter großen Anfeindungen und Schwierigkeiten.

Ob er sich nun gegen die Virus-Angst und -Demagogie behaupten kann, davon hängt das Wahlergebnis ab, das je nach Entwicklung schon in dieser Nacht, in den nächsten Tagen oder gar erst in einigen Wochen feststehen wird. Verliert der Amtsinhaber, ist das keine Wahlentscheidung für die Marionette Biden, sondern eine Abwahl Trumps.

Diese Abwahl wäre allerdings nur eine negative Entscheidung und deshalb hochgefährlich. Denn die vielen Millionen, die Trump feiern und vertrauen, können nicht abgewählt werden. Sie werden sich mit Sicherheit zu Wort melden. Ebenso sicher werden radikale linke Kräfte nach einem Sieg von Trump auf die Straßen der Großstädte gehen. Die amerikanische Entscheidung kann zum amerikanischen Drama werden. Hoffen wir, dass es anders kommt – am besten mit Donald Trump!

Hinweis an unsere Leser: Die PI-NEWS-Redaktion wird heute Abend einen Extra-Beitrag zur US-Wahl veröffentlichen, der in der Nacht regelmäßig aktualisiert und in dem diverse LIVE-Sendungen von deutschen Youtubern (Oliver Flesch, Stefan Bauer, „Krautzone“) und der Stream von Fox News eingebettet wird. Seien Sie mit dabei!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.