Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der islamische Terror-Anschlag von Mumbai dauerte drei Tage. Vom 26. bis zum 28. November 2008. Die zehn Terroristen aus Pakistan waren so grausam, skrupellos und menschenverachtend, dass die indische Polizei und herbeigeorderte Spezialeinheiten drei volle Tage und Nächte benötigten, um die Allah-Krieger auszuschalten. Diese koordinierte Attacke, bei der fünf Zweier-Killerkommandos eine Millionenstadt in Angst und Schrecken versetzen, lieferte die Vorlage für spätere große Anschläge in Paris und Brüssel. Er gibt auch einen tiefen Einblick in die brutale Ideologie des Politischen Islams, die seit 1400 Jahren für Gewalt, Kriege und Terror verantwortlich ist.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hat zu diesem Anschlag ein dreiteiliges Video produziert, das die wichtige Vorgeschichte des Anschlags dokumentiert, den dramatischen Tod des Münchners Ralph Burkei beschreibt und die Drahtzieher dieses bis in alle Einzelheiten perfekt geplanten Operation beleuchtet. Sie kommen allesamt aus der Islamischen Republik Pakistan.

Zehn moslemische Terroristen fuhren am 22. November 2008 von der pakistanischen Hafenstadt Karatschi mit einem Boot Richtung Indien. Sie kaperten ein indisches Fischerschiff und zwangen den Kapitän mit seinen vier Besatzungsmitgliedern, Kurs auf Mumbai zu nehmen. Kurz vor der Ankunft am 26. November ermordeten die Terroristen alle fünf und suchten ihre Ziele in der indischen Stadt auf. Gedrillt von der Terror-Organisation Laschkar-e Taiba in Ausbildungslagern im Gebirge Pakistans, von dutzenden Koranversen indoktriniert, die das Töten von Ungläubigen befehlen, wo immer sie gefunden werden, schossen sie mit ihren Kalaschnikows wahllos in Menschenmengen von Andersgläubigen am Hauptbahnhof, im Taj-Mahal-Hotel, im als Touristenmagnet bekannten Leopold Cafe, in der jüdischen Einrichtung Nariman House, in der Frauen- und Kinderklinik Cama Albless Hospital und im Hotel Hilton Trident Oberoi.

Alle zehn waren bis auf die Zähne bewaffnet. Auf ihren Rücken trugen sie 10 kg schwere Sprengstoffbomben, denn sie sollten und wollten diesen Anschlag nicht überleben. Sie waren überzeugt, nach dem Wunsch ihres Gottes Allah zu handeln, der laut Koran Sure 9 Vers 111 ihr Leben für das Paradies erkauft habe, damit sie töten und getötet werden. So ermordeten sie 174 in ihren Augen minderwertige „Kuffar“, „Ungläubige“, und verletzten 304. Dabei gingen sie völlig skrupellos und absolut menschenverachtend vor. Schließlich waren sie wohl auch der Überzeugung, dass Allah durch ihre Hände töte, wie im Koranvers Sure 8 Vers 17 dargelegt.

An der Planung und Finanzierung der Anschläge waren mehrere ehemalige und aktive Offiziere des pakistanischen Geheimdienstes „Inter-Services Intelligence“ beteiligt. Dieser ISI gilt als einer der mächtigsten und am besten ausgestatteten Nachrichtendienste der islamischen Welt und als ein Staat im Staate in Pakistan mit zum Teil eigener Außenpolitik.

Der pakistanische Moslem Daood Sayed Gilani, der sich für seine amerikanische Staatsbürgerschaft den Namen David Coleman Headley gab, ist eine der Schlüsselfiguren des Terror-Anschlags von Mumbai. Der Sohn eines pakistanischen Diplomaten und einer amerikanischen Botschaftsmitarbeiterin kundschaftete die Terrorziele in Mumbai aus, vor allem das Taj Mahal. Hierzu nutzte er seine Hochzeitsreise mit Ehefrau Nr. drei, einer Marokkanerin, und quartierte sich in diesem Luxushotel ein. So konnte er den zehn Terroristen genaueste Informationen liefern.

Der gläubige Moslem hatte zwischen 2002 und 2005 mehrere Terror-Trainingslager in Pakistan absolviert. Er war von der die ganze Welt schockierenden Wirkung des Mumbai-Anschlags so begeistert, dass er nach dem gleichen Muster selber eine Terror-Attacke durchführen wollte. Und zwar in Kopenhagen, da die dortige Zeitung Jyllands Posten Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Weitere Angriffsziele waren der Hauptbahnhof, ein Luxushotel und die Haupt-Synagoge. Im Redaktionsgebäude von Jyllands Posten sollten Geiseln genommen werden, vor den Live-Kameras der Welt geköpft und die abgetrennten Köpfe aus den Fenstern geworfen werden.

Immer wieder dieses Köpfen. Leider liefern der Koran und das Leben des Propheten Mohammed die Vorlagen dazu.

Da David Coleman Headley alias Daood Sayed Gilani aber bereits im Visier der US-Geheimdienste war, wurde er auf direkte Anweisung von Präsident Obama am Flughafen in Chicago festgenommen, bevor der Halb-Pakistaner nach Kopenhagen fliegen und seinen Anschlag durchführen konnte.

Das Land des Vaters von David Coleman Headley, Pakistan, spielt ein mörderisches Doppelspiel. Nach außen täuscht es vor, im Kampf gegen den Terror zu helfen. Aber nach innen gibt es Terroristen die Möglichkeit, das Land als Rückzugsraum und als Drehkreuz für Reisen zu nutzen. Die Verstrickungen gehen aber offensichtlich noch viel weiter.

Auch die Arte-Dokumentation „Das Geschäft mit dem Terror“, die am 26. November 2020 um 2:05 ausgestrahlt wurde, ist der Überzeugung, dass die Aktivitäten der Terror-Organisation Laschkar-e Taiba, was „Armee der Reinen“ bedeutet, von Teilen der pakistanischen Armee und des Geheimdienstes ISI unterstützt wird.

Die zehn Terroristen wurden von einem Kommandozentrum im pakistanischen Karatschi gesteuert und hatten ständig Telefonkontakt mit ihrer Einsatzleitung. Einer davon war Sayid Mir, der als Chefplaner des Anschlags gilt.

Die Gespräche wurden vom indischen Sicherheitsdienst abgehört und aufgezeichnet. Im Doku-Spielfilm „Hotel Mumbai“, der 2018 veröffentlicht wurde, sind sie authentisch wiedergegeben. So befahl Sayid Mir den Terroristen im Taj Mahal-Hotel per Telefon:

„Lasst Eure Handys an. Ich will ihre Schreie mit eigenen Ohren hören. Diese Tiere haben nichts Menschliches, Abdullah, vergiß das nicht. Keiner von ihnen verdient Allahs Gnade.“

Zu dieser Überzeugung kam Sayid Mir wohl durch den Koranvers 8:55:

„Gewiß, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben“

So antwortete Terrorist Abdullah auch folgsam:

„Ja, Bruder. Allahu akbar – Allah ist der Allergrößte.“

Vor der Hinrichtung von Geiseln wies Sayid Mir an:

„Abdullah. Der Zeitpunkt ist gekommen. Von Mumbai bis Washington soll man ihre Schreie hören. So wie wir die Schreie unserer muslimischen Brüder hörten.“

Abdullah antwortete mit „Allahu Akbar.“

Eine junge Frau, deren Ehemann gerade vor ihren Augen erschossen worden war, begann islamische Gebete zu sprechen, in der Hoffnung, dass sie als Moslemin gilt und dadurch verschont wird. So konnte sie sich retten.

Als die Terroristen im Feuer der indischen Spezialkräfte lagen, rief Sayid Mir vom sicheren Karatschi aus durch das Telefon:

„Allah erwartet Euch. Um Allahs Willen dürft Ihr nicht zurückweichen. Seid tapfer, meine Löwen. Die ganze Welt sieht Euch zu. Allah erwartet Euch im Paradies. Lasst die Handys an, damit die ganze Welt Euch brüllen hören kann.“

Die beiden Terroristen erhoben sich anschließend aus ihrer Deckung, schossen und schrien:

„Gelobt sei Allah. Allahu Akbar“.

Dann wurden sie getötet. Man hatte sie offensichtlich zu der Überzeugung gebracht, dass ihr Leben von Allah für das Paradies gekauft wurde, damit sie töten und getötet werden. Exakt so, wie es im Koran in Sure 9 Vers 111 befohlen ist.

Einer der zehn Terroristen von Mumbai überlebte angeschossen. Bei der Befragung durch die Polizei sagte er, dass ihnen von den Terror-Ausbildern auf den Weg gegeben wurde:

„Ihr seid Muslime. Die Ungläubigen haben Euch betrogen. Sie haben Euch in Armut zurückgelassen und weitergemacht. Geht. Und kämpft den Dschihad.“

Die Hintermänner, die die Terroristen indoktrinierten, so dass sie bereit waren, ihr eigenes Leben zu opfern, sind bis heute auf freiem Fuß. Sie werden in Pakistan gedeckt. Der überlebende Terrorist sagte aus:

„Sie haben uns immer wieder gesagt: Das ist der Dschihad. Es ist ein sehr ehrbarer und wagemutiger Job.“

Der damalige Ministerpräsident Pervez Musharraf antwortet in der Arte-Dokumentation auf eine Frage zur Terror-Organisation Laschkar-e taiba:

„Warum nennen Sie sie Terroristen? Ich nenne sie Mudschaheddin-Gotteskrieger. Laschkar-e taiba ist die beste Hilfsorganisation der Welt.“

In Pakistan steckt also offensichtlich von höchsten Regierungskreisen über die Armee und dem Geheimdienst bis zu Terror-Organisationen vieles unter einer Decke. Ausgerechnet an dieses Land wurden seit 9/11 von der westlichen Allianz 35 Milliarden Dollar gezahlt, da man hoffte, in Pakistan einen Verbündeten im Anti-Terror-Kampf zu haben. Dem ist ganz offensichtlich nicht so. Mit dem Geld wurde wohl eher der Terror finanziert. In der Arte-Dokumentation wird dies folgerichtig als ein „mörderisches Geschäftsmodell“ bezeichnet.

Der frühere CIA-Chef Michael Haydn stellt Pakistan als einen „Verbündeten aus der Hölle“ dar. Er bestätigt, dass dieses Land islamische Terrorgruppen unterstützt und sagt:

„Sie glauben, dass der Islam sie vereint“.

Diese Aussage eines langjährigen Geheimdienstchefs ist sehr bedeutungsvoll. Der Terror wird nie aufhören, wenn ihm nicht die ideologische Grundlage entzogen wird. Die Partei, bei der ich früher als Münchner Pressesprecher und im Integrationsausschuss mitarbeitete, die CSU, beschreibt es in ihrem Ende 2016 verabschiedeten Leitantrag erstaunlich deutlich:

„Der Politische Islam nutzt den Koran zur Legitimation von Gewalt und führt Kriege im Namen der Religion. Der Dschihad wird vom Politischen Islam zur Rechtfertigung und Verherrlichung von Gewalt benutzt. Die Religion des Terrors ist der Politische Islam. Es gibt keine andere Ideologie, die den weltweiten Terror qualitativ wie quantitativ so prägt wie der Politische Islam. Durch ihn wird der islamistische Terror legitimiert und motiviert. Islamistische Terroristen rufen bei einem Anschlag „Allah ist groß“ und sehen sich als Märtyrer. Deshalb ist es falsch zu sagen, der Terror habe nichts mit dem Islam zu tun. Überall, wo sich Terroristen auf den Koran berufen, wo der Islam für Gewalt missbraucht wird, wo muslimische Geistlichkeit Terror predigt, hat der Terror mit dem Politischen Islam zu tun. Wer den Zusammenhang von Politischem Islam und Terror nicht wahrnimmt, wird die weltweit agierende Ideologie der Gewalt nicht stoppen. Wer blauäugig die offensichtlichen Motive der Täter verneint, wird die Gewalt im Namen der Religion nicht beenden. Wer den Zusammenhang von Politischem Islam und Terror verneint, der hat den Kampf gegen den Terror schon verloren.“

Nun muss die CSU das in diesem Leitantrag erkannte nur noch politisch anpacken. Was sie bisher aus opportunistischen Gründen vermieden hat. Aber allzu lange können sich die „Christ-Sozialen“ nicht mehr verweigern. Der Druck der befreundeten Partei ÖVP aus Österreich unter Kanzler Sebastian Kurz wird immer größer. Dort arbeitet man, sogar in der Koalition mit den Grünen, am Verbot des Politischen Islams. Auch in Deutschland werden die Stimmen von immer mehr Politikern und Journalisten lauter, das Schweigen zur Bedrohung durch diesen Politischen Islam zu beenden. So war beispielsweise am 23. November in einem Gastkommentar in der BILD-Zeitung zu lesen:

„Europa muss dem Politischen Islam den Kampf ansagen“

Verfasser waren die Direktorin des Amerikanisch-Jüdischen Komittees in Europa und dessen Berliner Direktor. Es ist höchste Zeit, dass jetzt noch weitere jüdische und endlich auch christliche Organisationen ihr Schweigen beenden und sich an der Aufklärungsarbeit beteiligen. Das feige Wegducken trägt dazu bei, dass der Terror niemals aufhört und auch in Deutschland noch sehr viele Menschen sterben werden müssen. Wie Ralph Burkei.

Erst, wenn dem Terror endlich der ideologische Nährboden entzogen wird, besteht die Chance, das seit 1400 Jahren andauernde Töten zu beenden. Das Verbot des Politischen Islams ist unabdingbar.

Und es hilft überhaupt nicht weiter, wenn ständig gebetsmühlenhaft betont wird, dass so viele Moslems so friedlich sind. Ja klar, denn gottseidank beschäftigen sich viele nicht mit der Ideologie. Aber es sind genügend, die es tun und damit immenses Unheil über die Menschheit bringen und gebracht haben. Und damit muss endgültig Schluss sein. An diesem historisch unerhört wichtigen Vorhaben können sich übrigens alle wirklich friedlichen und demokratisch gesonnenen Moslems beteiligen. Wir reichen ihnen die Hand dazu.

