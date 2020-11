Eine Transsexuelle scheidet aus der Bundeswehr aus und bekommt zum Abschied ein Einhorn mit Regenbogenschweif an den Geländewagen. Kampfpanzer bieten genügend Komfort, um auch Schwangere befördern zu können. Regelmäßig stehen Mutproben und Korpsgeist in der Kritik. Annegret Kramp-Karrenbauer und Eva „Teletubbi“ Högl arbeiten an der politisch korrekten Bundeswehr, das KSK wird in Teilen aufgelöst und neu formiert. Ideologie und Haltung sind wichtiger als Kampfkraft und Wehrhaftigkeit, die Bundeswehr ist längst in weiten Teilen eine Karikatur des einstmals weltweit geschätzten und respektierten deutschen Soldatentums.

Leben wir in einer verweichlichten, ja verweiblichten Zeit? Ja! Doch sind wir zu diesem Schicksal verdammt? Mitnichten!

In seinem Erstlingswerk Enklave zeichnet Volker Zierke ein gegenteiliges Bild: Er eröffnet eine Welt aus Militär und Abenteuer und dies nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Einer Zukunft, die um die Notwendigkeit von Männlichkeit, Mut und Kampf für die menschliche Entwicklung weiß.

Der Aufbruch ins Abenteuer, die Lust am Erkunden, die Freude am Spiel, der Reiz der Gefahr ist eines der Leitmotive in Enklave. Auch wenn das Buch weniger Antworten gibt als Fragen aufwirft über eine positive Zukunftsvision, die man ansonsten in der patriotischen Literatur mit wenigen Ausnahmen vergebens sucht, führen diese Fragen weg vom bloßen Lamentieren über den Verlust von Bürgerrechten und allzu Alltäglichem des Politbetriebes.

Sie führen hin zu der Möglichkeit, eine andere Zukunft zu denken, die eben nicht dystopisch ist, auch wenn sie mit grundlegenden Veränderungen einhergeht. Ein nostalgischer Rückgriff auf Vergangenes wird stets zum Scheitern verurteilt sein. Und eingedenk eingangs erwähnter Entwicklungen sind grundlegende Veränderungen mehr als nötig.

In Enklave erhält ein junger Offizier von der Obrigkeit den Auftrag, bewaffnete Dissidenten zu jagen, die sich auf einer abgelegenen Insel versteckt halten. Nach und nach kommt er dahinter, dass die Rebellengruppe um Oberst Khyber ein Geheimnis aufgedeckt hat – und sich nun gegen das System stellt. Dieses System, die Welt in Enklave, ist kriegerisch und gefährlich. Im ewigen Kampf kann sich nur beweisen, wer den »Kodex« befolgt und im Krieg das große Abenteuer statt den großen Zerstörer sieht.

Spannende und mitreißende 132 Seiten für schmale 15 Euro. Dazu ein ästhetisch ansprechendes Cover. Enklave ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Männer jeden Alters.

