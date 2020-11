Von WOLFGANG HÜBNER | Merkels Außenminister Heiko Maas ist bekanntlich nicht die hellste Kerze im Kabinett. Gleichwohl zeigt er sich zu Recht besorgt über die Pläne von US-Präsident Donald Trump, den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zu forcieren. Denn wenn das geschieht, wird sehr bald für die Deutschen offensichtlich werden, viele Milliarden Euro und etliche tote oder verletzte Soldaten umsonst in eine völlig hoffnungslose Mission investiert zu haben. Dann wird auch wieder daran erinnert werden, dass es ein sozialdemokratischer Bundesminister war, der verbreitete, Deutschland werde am Hindukusch verteidigt.

Ja, das ist alles schon ziemlich peinlich. Und schuld daran ist selbstverständlich wieder mal Trump. Dabei hat dieser das Ende des militärischen Abenteuers seiner Vorgänger immer angekündigt und folglich auch in Gang gesetzt. Wenn Trump kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit nun auch die letzten Konsequenzen zieht, ist das nur zu begrüßen. Zudem hat er im Augenblick auch ganz andere Probleme als greinende Vasallen, die sich blamiert fühlen.

Wenn Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sich unbedingt weiter in Afghanistan einmischen wollen, dann sollen sie das mit Angabe von Kosten den Deutschen schmackhaft zu machen versuchen. Nur sollten sie nicht der Illusion huldigen, die kriegsgeile Marionette als möglicher Nachfolger von Trump könnte womöglich den Abzug rückgängig machen. Denn Biden hat längst ganz andere Prioritäten deutlich gemacht, nämlich dass er in und mittels der Ukraine Russland herausfordern und am besten Putin stürzen will.

Wenn das in Gang gesetzt werden sollte, werden Heiko und Annegret noch ganz andere Herausforderungen haben als die, bald allein für Mädchenschulen und korrupte Politiker am Hindukusch Steuermilliarden und Soldatenleben zu verpulvern.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.