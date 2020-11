Wurden die Wahlen in den USA gefälscht? Diese Befürchtung äußern jedenfalls Anhänger von Präsident Donald Trump. Doch was sagen unabhängige Beobachter? Deren durchaus aufschlussreiche Erkenntnisse sind ein Thema in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT. Die Themen im Einzelnen: Protest in Leipzig – Querdenker am Geburtsort der friedlichen Revolution / Ermächtigung im Bundestag – Grundrechte vor dem Aus / Verschlossene Türen – Was Wahlbeobachter in den USA erlebten / Terror ohne Folgen? – Schwere Vorwürfe nach dem Anschlag von Wien.