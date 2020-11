Nun kann sie also doch stattfinden – die große Querdenken-Demo unter dem Motto „Freiheit durch Einheit – die zweite friedliche Revolution“ an diesem Samstag in Leipzig. Insgesamt sind für Samstag 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen angekündigt. Die Initiativen von ElternStehenAuf, StudentenStehenAuf, Füreinandia sowie Corona-Rebellen sind gemeinsam eine der Nebenversammlungen in Leipzig.

Zur größten Demonstration der Initiative „Querdenken“ gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen werden 20.000 Menschen erwartet. Das Verbot der Hauptversammlung auf dem Augustusplatz wurde vom Sächsischen OVG Bautzen aufgehoben. Die Versammlung findet also wie geplant um 13 Uhr statt.

Da es zahlreiche Gegendemonstrationen von Antifa und gewaltbereiten Linksextremisten gibt, bereitet sich die Polizei nach eigenen Angaben auf einen „sehr intensiven Einsatz“ vor. Schon am Freitagabend ist es bei Demonstrationen in Leipzig erneut zu linksextremen Ausschreitungen gekommen – drei Polizisten wurden dabei verletzt.

Nach zweiwöchiger Pause ist auch die Coronainfo-Tour mit Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig wieder unterwegs und startet ihre Bustour heute ab 11:50 Uhr – zusammen mit den „Samuel Eckert Youngsters“ – auf dem Johannisplatz vor dem Grassi-Museum in Leipzig.

PI-NEWS wird alle maßgeblichen Livestreams des heutigen Tages hier zeitnah einbetten und verlinken. Viel wünschen wie immer viel Vergnügen und vor allem Erkenntnisgewinn beim Zuschauen!