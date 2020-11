Von MANFRED W. BLACK | Noch kurz vor den Präsidentschaftswahlen hat US-Präsident Donald Trump für einen sicherheitspolitischen Paukenschlag gesorgt. Zum ersten Mal darf das derzeit weltweit kampfstärkste US-Tarnkappen-Jagdflugzeug, die F-22 Raptor (Greifvogel), an einen ausländischen Staat verkauft werden: an Israel. Und zwar nur an Israel! Bisher gibt es lediglich rund 180 Flugzeuge dieses Flugzeugtyps.

Nach Friedensvertrag zwischen Emiraten und Israel

Diese Verkaufsentscheidung Donald Trumps ist für die Israelis von großer Bedeutung. Die Anordnung steht offenbar damit im Zusammenhang, dass die US-Amerikaner – nach Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emirate – angekündigt haben, mehrere Exemplare des modernen Kampfflugzeuges Typs F-35 an die Emirate zu liefern. Allerdings nicht mit der neuesten Technik.

Die F-35 ist ein Jagdbomber speziell zur Bekämpfung von Boden- und Überwasserzielen. Er wird vor allem in der US-Air Force eingesetzt – etwa 1700 Flugzeuge –, aber auch in einigen NATO-Mitgliedsstaaten und in Ländern, die als NATO-Partner gelten (Australien, Südkorea und Israel).

Deutschland setzt auf den Eurofighter

Deutschland hat sich – wohl auch auf Druck Frankreichs – gegen die F-35 entschieden, wenn es darum geht, die mittlerweile teils veralteten 85 Tornado-Flugzeuge zu ersetzen. Zugunsten primär des (zu modernisierenden) Eurofighters, der in Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland gebaut wird.

Gegenwärtig gibt es 140 Eurofighter in der Bundesluftwaffe. „Davon ist allerdings nur etwas mehr als die Hälfte (rund 60 Prozent) flugfähig, da die Jets fortlaufend aufwendig gewartet werden müssen“ („Der Spiegel“). Insgesamt gilt der Eurofighter aber als zuverlässig. Er wird auch in den Luftwaffen von Österreich, Oman und Saudi-Arabien geflogen.

Die Raptor F-22 gilt gegenwärtig als das beste Tarnkappen-Jagdflugzeug der Welt und kommt aus der Werkstätten von Lockhead Martin und Boeing. Bisher wurde die F-22 ausschließlich von den US-Streitkräften (Luftwaffe, Navy, Marines) geflogen. Die F-22 kann zum Beispiel gegnerische Flugzeuge aus riesiger Entfernung abschießen, deren Besatzungen die F-22 weder gesehen noch geortet haben.

Sie wird ebenfalls zur Bekämpfung von Boden- und Überwasser-Zielen eingesetzt. Die Bewaffnung besteht vor allem aus hoch elektronisierten Raketen-Systemen, die sich selbständig ihre Ziele in der Luft, auf dem Boden und über Wasser suchen können. Sie kann darüber hinaus präzisionsgelenkte Bomben einsetzen.

F-22: Bald „Kronjuwel“ der israelischen Luftwaffe?

Die F-22 ist bei einzelnen „scharfen Einsätzen“ offiziell zum ersten Mal 2014 gegen Ziele auf syrischem Boden zum Einsatz gekommen, als es galt, Terroristen-Stellungen zu bekämpfen. Es ist davon auszugehen, dass es auch etliche geheime F-22-Angriffe in dieser Region und in anderen Gebieten gegeben hat.

Mit Sicherheit steigt die F-22 zum Beispiel oftmals auf, um anderen Flugzeugen, Hubschraubern oder Kriegsschiffen Feuerschutz bei gefährlichen Einsätzen zu geben. Die Einsatzflexibilität wird dadurch noch erhöht, dass einzelne Flugzeugtypen aus dieser Baureihe auch als Senkrechtstarter eingesetzt werden können.

Für Israel ist die F22 – trotz der enorm hohen Kosten (derzeit pro Stück: etwa 190 Millionen US-Dollar) – sicherlich ein „Gottesgeschenk“. Es dürfte zum „Kronjuwel“ („Flug Revue“) der israelischen Luftwaffe werden.