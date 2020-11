+++ Update 19:15 Uhr: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat pro „Busketiere“ entschieden. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig dürfen wieder durch Mecklenburg-Vorpommern fahren und heute Abend an der Kundgebung in Schwerin teilnehmen. Alle Infos dazu hier im Video.

+++ Update 17:45 Uhr: Es wird immer irrer in Meck-Pomm – die Besatzung des Coronainfo-Tourbusses wurde heute Nachmittag vorübergehend von einer Hundertschaft aus Rostock festgenommen und das Handy von Rechtsanwalt Ralf Ludwig von der Polizei konfisziert. Alle Infos dazu hier im Video.

+++ Update 15:30 Uhr: Dlive-Video zu einem Interview mit NDR und Nordkurier

+++ Update 13:30 Uhr: Nach der Polizei-Willkür gegen die Coronainfo-Tour am Montag Abend in Weisdin kommt es heute Abend um 20 Uhr von den Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern aus zu einer „Antifaschistischen Sternfahrt“ nach Schwerin, wo für 22 Uhr am Bertha-Klingenberg-Platz eine Kundgebung mit 50.000 bis 100.000 Teilnehmern als Eilversammlung angemeldet ist. PI-NEWS wird den Livestream hier sobald verfügbar teilen.

+++ Update 10:15 Uhr: Alle News aus dem Coronainfo-Tourbus hier im Video auf dlive!

Am Montag wurde die Coronainfo-Tour mit Dr. Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig durch den Leiter des Polizeihauptreviers Neubrandenburg, Polizeioberrat Torsten Rusch (Kontakt über Twitter, Tel. 0395/5582-5007 und

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de), in Weisdin an der B96 an der Weiterfahrt durch Mecklenburg-Vorpommern gehindert und die angemeldete 19 Uhr-Abendkundgebung in Neubrandenburg konnte nicht wie geplant durchgeführt werden.

Das Livestream-Video der Festsetzung mit teils mehr als 80.000 Zuschauern hier, der sehr einseitige Nach-Bericht der Polizei hier und ein übler Propaganda-Artikel von Lars Wienand (Kontakt über Twitter und Email: sdp-redaktion@stroeer.de) bei t-online.de.

Sollte die Weiterfahrt des Coronainfo-Tourbusses an diesem Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern doch erlaubt werden, geht es um ca. 11 Uhr los in Greifswald, dann hält der Tourbus um ca. 15 Uhr in Güstrow und die Abendveranstaltung mit abschließender feierlicher Nationalhymne und Handylichtern findet um ca. 19 Uhr in Ludwigslust statt.

Alle Kundgebungen der Coronainfo-Tour werden LIVE auf dem Dlive-Kanal von Samuel Eckert, aber auch von diversen Youtubern vor Ort übertragen. Wir binden die Videos – sobald verfügbar – in diesen Beitrag ein.

Aktuelle Infos zu den jeweiligen Stationen der Coronainfo-Tour gibt es hier und auf den Telegram-Kanälen von Samuel Eckert und Wolfgang Greulich.