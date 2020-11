Ist eine Demonstration, die sich gegen das politische Handeln der Regierung richtet, erwünscht? Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD-Sachsen-Anhalt, Martin Reichardt, gab dazu im Bundestag eine punktgenaue Antwort (Video oben). Die Verantwortlichen reagierten mit Wasserwerfern und dem Einsatz von Knüppeln auf die Fragen der Bevölkerung, die sich existentiellen und persönlichen Nöten befinden. Ignoranz und Empathielosigkeit gehören zu den Eigenschaften der Regierungsverantwortlichen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien ist die AfD der verlängerte Arm der notleidenden Bevölkerung im Deutschen Bundestag, als „einzige Stimme der Freiheit und Demokratie.“

Zur Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sprach Reichardt am 27. November (Video unten). Er knüpfte an seinen Fraktionskollegen Johannes Huber an, dass man große Würfe zugunsten von Eltern und Kinders seitens der SPD und der Familienministerin nicht erwarten könne. Er kritisierte die SPD in ihrer Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen und in ihrer Tatenlosigkeit. Fleißige Menschen würden zu Bittstellern gemacht, ihrer Würde beraubt.

Die ehemalige Stammwählerschaft werde, so Reichardt, buchstäblich am langen Arm am Verhungern gelassen. Die SPD beschrieb er als „unsozial, unsolidarisch und undemokratisch!“. Die untätige Ministerin Giffey stelle sich für die lächerliche Kampagne „Ich bin eine Quotenfrau“ zu Schau. Reichardt sprach von den Auswirkungen, unter denen das Volk leide: Isolation, Verlust der Lebensfreude, Suizid und 3,3 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. All das sei der Ministerin egal: “Hauptsache, die Quote stimmt!“

Martin Reichardt griff nochmals zwei ältere Anträge auf, in denen gefordert wurde, Senioren mit einem Sonderprogramm im Bundesfreiwilligendienst zu unterstützen und einen Ausgleich für Familien ins Leben zu rufen, um diese bei Mietschulden vor Obdachlosigkeit zu schützen. Reichardt sagte, dass die SPD Panik verbreite, die Gesellschaft in „Regierungstreue und Covidioten“ spalte.

Die Antwort der SPD auf Regierungskritiker seien Wasserwerfer und Knüppel. Er zog den Bogen zwischen SPD, Söder und Lauterbach, indem er sagte, dass die SPD der verlängerte Arm von Söder sei und die Marionette von Lauterbach. Reichardt beendete seine Rede mit den Worten, dass die AfD der verlängerte Arm der notleidenden Bevölkerung sei, “die einzige Stimme der Freiheit und Demokratie“ im Bundestag.

Einen Tag zuvor sprach er zu fünf Anträgen, um Familien den Wunsch nach Kindern zu erleichtern. In einem der vorgelegten Anträge forderte er die Bundesregierung dazu auf, Eltern bei der Geburt des ersten Kindes ein Darlehen in Höhe von 10.000 Euro zu geben, das sie nach frühestens fünf Jahren wieder zurückzahlen können. Im Idealfall der Geburt eines dritten Kindes wird die Rückzahlung nicht mehr notwendig sein. Ein weiterer Antrag sieht vor, die Mehrwertsteuer auf Babywindeln von 19 auf sieben Prozent zu senken.

Reichardt stellte zu Beginn seiner Rede fest, dass eine Gesellschaft, die immer weniger Kinder zur Welt brächte, es an Zuversicht mangele. Der Mut zu Kindern und der Mut zur Zukunft sei eng miteinander verknüpft. Er zitierte Zahlen aus einer Statistik zur Geburtenrate, nach der von 226 aufgelisteten Ländern Deutschland auf dem Rang 213 läge. Mit dem Babywindelantrag wolle die AfD-Fraktion die Diskriminierung von Babys beenden, was wichtiger als die „feministische Tamponsubvention“ sei, wie er anmerkte.

Seit rund 50 Jahren werden jährlich weniger Kinder geboren als Menschen sterben, wie Reichardt feststellte. Die Überalterung in Deutschland habe Folge für das Sozialsystem und den gesellschaftlichen Frieden. Kinderlosigkeit scheint, wie Reichardt festhielt, die Eingangsqualifikation für die politische Elite zu sein: Alles sei wichtig, „nur Kinder nicht!“ Der heute zitierte Fachkräftemangel sei eine Folge der Kinderlosigkeit.

Statt Ländern ihre Fachkräfte zu entziehen, brauche Deutschland, wie 2004 es bereits Markus Söder (CSU) forderte, „eine aktive Bevölkerungspolitik.“ Das bedeute, mehr Kinder zu gebären. Den Aktivisten, denen der Klimaschutz wichtiger als Kinder ist, rief Reichardt zu, dass diese nicht in die Rente der „Fridays for Future“-Generation einzahlen werden. Er bezeichnete das Hinnehmen des Geburtenrückgangs als „das wohl größte politische Versagen der letzten Jahrzehnte.“ Das über allem stehende Dogma sei Einwanderung.

Es müßten alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte gebündelt werden, wie er einforderte, denn es gehe um die „soziale Wertschätzung von Familien.“

Nach 50 Jahren deutscher Familienpolitik seien Eltern und Kinder mit dem Ansehen von Almosenempfängern hervorgegangen. Reichardt hielt den anderen Parteien den Spiegel vor. Die Wahrheit sei, dass das Kindergeld von den Familien als indirekte Steuern bereits aufgebracht werde und Eltern für Kinderlose Transferleistungen erbringen würden. Die Kinder zahlten die Rente der Kinderlosen. Zum Ende der Rede kam Reichardt nochmals zu seinen Eingangsworten zurück. Weniger Kinder bedeuten einen Mangel an Zuversicht und an Zukunft. Die AfD habe Zuversicht und den Mut zur Zukunft.