Seit heute wird der Corona-Notstand in Deutschland erneut verschärft. Eine Politik, die zunehmend gegen den Willen von Teilen der Bevölkerung durchgesetzt wird. So stieg die Ablehnung von drei Prozent im März auf mittlerweile ein Drittel. Vielleicht auch deshalb reagiert die Regierung zunehmend nervös und aggressiv. Wie offensichtlich die Masken mittlerweile fallen, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Die Woche COMPACT“. Die Themen im Einzelnen: Verprügelt und vertuscht – Was Berlins Polizei verschweigt / Tests auf Bestellung – Wie Spahns Virologen für Infizierte sorgen / Mörder und Helfer – Wie Dresdens Behörden einen radikalen Moslem umsorgten.