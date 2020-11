Von PETER BARTELS | Andrea hat Angst vor Petzern … Tima glaubt wirklich an Corona … Jeannette bittet um Verständnis … Und Anke reitet lieber allein, aber ohne Maske … Lieber Sankt Martin, Du musst Deine Gans diesmal allein mampfen. Die First Matrone hat den einsamen Eintopf befohlen …

Der Lieblings-Mampf der kinderlosesten „Mutti“, die Deutschland je hatte: Pommersche Kartoffelsuppe. Und die kann man tatsächlich alleine löffeln. Jedenfalls so lange Merkels Kostgänger aus Arabien und Afrika, die wir alle jährlich mit 30 Milliarden rundum versorgen, uns „Kartoffeln“ die Kartoffeln noch erlauben; in der Bischofsstadt Fulda gröhlen sie „Allahu Akbar“, in Frankreich sind sie schon beim Kopfabschneiden: Ab heute beweisen DIE Deutschen wieder mal das ewige Lenin-Zitat: „Wenn deutsche Revolutionäre einen Bahnhof stürmen, dann lösen sie vorher noch eine Fahrkarte.“

Ja, Genosse Welten-Belüger, hast ja in diesem Falle recht: Der deutsche Untertanengeist wird von Generation zu Generation vererbt. Kaiser, Führer, Führer/In: Deutsche Erbsünde halt. Gene lügen nicht… Man kann nicht raus aus der Haut.

Wie kann es sonst sein, dass ein angeblich immer noch stolzes deutsches Rest-Volk von 65 Millionen (die anderen 20 Millionen sind nur Wurzel-Deutsche), sich folgsam in Merkels Gulag sperren lässt (Freigang auf dem Balkon inbegriffen), ohne sich verarscht zu fühlen, Söders Stasi-Sheriffs zum Teufel jagt?

Wie kann es sein, dass es sich gefallen lässt, dass nur noch zehn Menschen aus zwei Familien gleichzeitig in einer Wohnung feiern dürfen? Dass in Merkels Bunker längst heimlich diskutiert wird, Nikolaus, Advent, Weihnachten, Silvester uuund Karneval in Corona-Ketten zu legen?

Wie kann es sein, dass DIE Deutschen eine Pest-Maske tragen, obwohl die wirklichen Wissenschaftler bis zur (linken!) WHO längst „wissen“, dass die normale saisonale Grippe fünfmal tödlicher ist als Corona? Und warnen: Mit der Maske potenzieren wir das CO2, das wir ausatmen, um ein Vielfaches, weil wir es mit dem Virus COVID 19 (so wir es denn haben) immer wieder einatmen, immer größer machen?

Wie kann es sein, dass sogar Merkels Büttel vom Robert-Koch-Institut (erst) inzwischen „gestehen“, dass Corona die unter 14-jährigen so gut wie überhaupt nicht „erwischt“, die ganz alten Säcke wie unsereiner so gut wie am meisten:

70 bis 79 Jahre: 1.527

80 bis 89 Jahre: 2.114

90 bis 99 Jahre: 1.196

10.542 Menschen insgesamt „mähte“ Schnitter Corona bis zum 1. November „im Zusammenhang mit Corona“ in die Statistik. Wobei auch jene Ommas oder Oppas diese Statistik bereichern, die der Brummi am Zebrastreifen erwischt hat … Oder der Genickbruch nachts auf der Treppe, weil die Blase rief … Corona-Tod ist, was nach LKW-Crash oder Treppensturz gemessen wird. Herzinfarkt? Gehirnschlag? Krebs? Erst Corona macht die Statistik schön … Die Grippewelle vor zwei Jahren senste bekanntlich 25.600 in die Gruft.

So sieht’s aus, lieber Sankt Martin! Also mampft unsereiner Deine Gans wahrscheinlich nur noch mit sechs, statt mit 12 Keulen. Sabine und Unsereiner je eine … Söhnchen „Big Ben“ braucht zwei; wegen Muckibuden-Sperre muss er seine Muskelmasse jetzt in der Remise aufbauen … Dazu zwei tapfere „Afrikaner“ … Und dann will noch einer aus Thüringen heimlich über Merkels Corona-Mauer. Typisch Ossi: Er will nach dem Sankt Martins-Mampf eine Keule für seine Wessi-Liebste in Alufolie mitnehmen, die soviel Angst vor Merkels neuer Wessi-Stasi hat.

Du erinnerst Dich, lieber Sankt Martin? Damals, nach dem Krieg, die Wand-Parolen der Nazis, die nie Nazis waren?? „Der größte Lump im ganzen Land …? Die Corona-Deutschen von Andrea bis Tima werden nach der Wahl, wenn Corona auf dem größten Schuldenberg der Menschheitsgeschichte liegt, genauso sagen: Nix gewusst!! Wie nach der Wende die 200.000 IM‘s, die Stasi-Blockwarte, die Denunzianten im Ehebett …

Lieber St. Martin, bete für Deutschland!!

