Stephan Brandner ist einer der streitbarsten Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion. Seine Reden, in denen er kein Blatt vor den Mund nimmt, sorgen immer wieder für große Furore bei Freund und Feind. Bis zu seiner Abwahl am 13. November 2019, die wegen angeblicher vorangegangener Beschimpfungen erfolgte, war er Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestages. Der Vorgang der Abwahl ist in der über 70-jährigen Geschichte des Bundestags einmalig und war nur eine von vielen Angriffen der Altparteien auf die einzige verbliebene Opposition im Bundestag. Als verheirateter Vater von mehreren Kindern macht sich Brandner wie so viele Patrioten Sorgen um unser Land. JA-TV, das Format der Berliner Jungen Alternative, hat den Thüringer im Kuppeltalk vor die Kamera bekommen.