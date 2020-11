Die Mainstream-Medien in den USA und in Deutschland sind sich sicher: Donald Trump wird am Dienstag die Wahl verlieren. Alle Umfragen scheinen darauf hinzuweisen. Warum dies nicht stimmt und wie die Demokraten einen sicheren Vorsprung verspielt haben, erzählt der Sprecher der „Republicans Abroad“ Benjamin Wolfmeier im Gespräch mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron heute abend um 19 Uhr.

Im April habe Joe Biden für die Demokraten tatsächlich einen Vorsprung vor Donald Trump gehabt, berichtet Wolfmeier, als die Corona-Pandemie Amerika hart getroffen habe und der Tod von George Floyd viele Amerikaner unter dem Banner von „Black Lives Matter“ auf die Straße getrieben habe.

Doch die Demokratische Partei sei über das Ziel hinausgeschossen und habe sich immer weiter radikalisiert. Der Tod von mehreren Polizisten in Kalifornien, Missouri und anderswo habe die Stimmung in der Bevölkerung kippen lassen. Die Ausschreitungen der linksradikalen Antifa, die gewalttätigen „Autonomen Befreiten Zonen“ in Seattle und Portland seien von vielen US-Bürgern als die eigentliche Bedrohung wahrgenommen worden. Vor allem schwarze Gemeinden mit hoher Verbrechensrate wie in New York, Chicago, Baltimore und Philadelphia hätten unter dem Abzug der Polizei aus den Innenstädten gelitten und würden jetzt verstärkt Donald Trump unterstützen. Im Oktober hatten mehrere prominente Rapper wie 50 Cent, Ice Cube und Lil Wayne ihre Unterstützung für Donald Trump ausdrückt.

Seinen größten Fehler habe Joe Biden aber bei der letzten Präsidentschaftsdebatte gemacht, als er sich zu der Aussage habe hinreißen lassen, nicht nur das CO2-neutrale und klimafreundliche Fracking untersagen zu wollen, sondern allgemein aus der fossilen Energie aussteigen zu wollen. In Erdöl- und Fracking-intensiven Swing States wie Pennsylvania und Ohio könnte dies der Todesstoß für Bidens glücklose Kampagne gewesen sein, so Wolfmeier.