Von GÖTZ KUBITSCHEK | Fast jeder von uns beginnt in diesen Tagen mit der Auswahl seiner Weihnachtsgeschenke. Durch den Merkel-Lockdown sind viele darauf angewiesen, ihre Geschenke online zu kaufen. Keine Frage: Viele landen zuerst auf Amazon. Doch genau diesen Automatismus sollten wir überdenken.

Wieso? Ganz einfach. Im dritten Quartal 2020 hat sich der Gewinn des US-Konzerns auf 6,3 Milliarden Dollar verdreifacht. Währenddessen gehen unsere lokalen Einzelhändler, klein wie mittelgroß, vor die Hunde. Läden müssen dank unserer Regierung schließen – und die Kunden wandern weiter und weiter ins Netz. Amazon boomt! Ohne neue Leistung zu erbringen außer eben von Merkel, Spahn, usw. begünstigt zu sein, weil man nicht schließen muß.

Das widerspricht einerseits unserer Vorstellung einer aufgefächerten Marktwirtschaft, die Konkurrenz und Wettbewerb braucht. Denn Monopolismus ist niemals frei! Andererseits schadet dies – politisch gesehen – allen Nicht-Linken. Das klingt absurd? Nein, das ist die Realität.

Denn Amazon und viele weitere Online-Giganten sind längst Teil des politisch korrekten Einheitsbetriebes. Gegen rechts, für Black Lives Matter, gegen Traditionen, für Transgender usw. Die Folge: Immer wieder werden „rechte“ Produkte einfach gelöscht. Sie finden also nicht mehr statt, weil man sie nicht mehr recherchieren kann. Und viele recherchieren eben zuerst bei Amazon. Was dort nicht gefunden wird, scheint für den Kunden gar nicht zu existieren.

Denken wir an Akif Pirinçci, dessen Bücher zunächst bei Manuskriptum und seit fünf Jahren in meinem Verlag erscheinen: Sie wurden vor drei Monaten auf einen Schlag bei Amazon gelöscht, und zwar nicht, weil sich der Verkauf für Amazon nicht gelohnt hätte, sondern weil man politisch intervenierte. Man wollte die inkorrekten Aussagen nicht länger verbreitet wissen. Es geht um ideologische Zensur.

Überhaupt löscht Amazon ab und an ein Buch aus meinem Verlag. Der große Schlag von vor acht Jahren, als Antaios ganz aus dem Sortiment verschwunden war, führte dazu, daß wir eine eigene Vertriebsstruktur aufbauten. Andere konservative Verlage können das nicht und leiden stark unter den Löschungen, die bei Amazon willkürlich auftreten. Auch dies: politisch motivierte Markteingriffe, die man nicht belohnen sollte, indem man seine Bücher dort holt.

Was ist die Alternative? Die Alternative besteht darin, die Kleinen gegen die Großen stark zu machen. Die Unabhängigen gegen die Monopolisten. Klingt banal, ist es auch. Jeder von uns hat es nämlich selbst in der Hand, unseren bedrohten Mittelstand und die eigenen patriotischen Strukturen zu fördern.

Wer also Bücher verschenken will, geht entweder in die örtliche Buchhandlung oder bestellt bei uns, bei Antaios. Auf unserer Webseite gibt es nicht nur eine große Auswahl an Büchern aus konservativen Verlagen, sondern so gut wie alle Bücher, die es auch bei Amazon gibt, denn bei uns gilt das Prinzip: „Antaios liefert jedes Buch“.

Und das geht so: Antaios verfügt dank jahrelangen Aufbaus über eine riesige Datenbank. Man kann also im Suchfeld ein Stichwort, den Autorennamen oder den Titel eingeben und erhält alle lieferbaren Bücher angezeigt. Bei Fragen helfen die Damen des Hauses sehr gerne unter 034632-904396 (Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr) weiter.

Jeder Einzelne kann also selbst dazu beitragen, dass eine lebendige patriotische Medienwelt weiterexistieren kann. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, daß es auch in fünf oder zehn Jahren noch kleine freie Davids gegen den politisch korrekten Goliath durchhalten.

Bestellen Sie bei Antaios, besuchen Sie den örtlichen Buchhandel, entscheiden Sie sich gegen Amazon. Sie tun damit nicht nur der konservativen Verlagswelt einen Gefallen, sondern zeigen auch, daß Sie eines begriffen haben: Die Welt darf nicht unter wenigen Giganten aufgeteilt werden.

