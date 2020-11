Von ALSTER | Es ist leichter, eine ganze Gesellschaft in Quarantäne zu schicken, als islamische „Gefährder“ zu isolieren oder abzuschieben. Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat es mal so beschrieben: Immer, wenn es zu einem Anschlag kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Täter den Sicherheitsbehörden bekannt ist.

So war es beim Attentäter von Berlin, auch neulich beim Messerstecher in Dresden, so verhält es sich beim Hauptverdächtigen in Wien, der aus dem Gefängnis sogar vorzeitig entlassen worden war. Während bekannte Islamkritiker wie Hamed Abdel Samad unter Polizeischutz stehen, damit sie nicht von gewaltbereiten Islamgläubigen ermordet werden können, dürfen sich genau diese Gefährder frei bewegen.

Hamburg, das Tor zur Umma, lädt ein zur Demonstration für die Scharia

Und während Demonstrationen von Verteidigern unserer Grund- und Freiheitsrechte massiv beeinträchtigt oder gar verhindert werden, konnten am Sonntag knallharte Verfechter der Scharia unter dem Motto „Wir sind gegen Diskriminierung und für Respekt unseres Propheten Mohammed“ unbehelligt (die Antifa lief höchstens mit) durch Hamburg marschieren. Nach Angaben des Verfassungsschutzes steht hinter der Demo das Al-Azhari-Institut in St. Georg, das nach eigener Darstellung mit einem Kursangebot das friedliche Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Hamburg fördern will. Laut Verfassungsschutz wird dort aber ein Islamverständnis vermittelt, das mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. So müssten Muslime demnach in erster Linie die Scharia befolgen, das Grundgesetz sei nachgeordnet. Na sowas!

Nur Allah kann uns etwas sagen, Euer System gilt für uns nicht

Das Atta-Hamburg und Umgebung ist augenscheinlich ein angenehmes Umfeld für aktive Korangläubige. Eine Spur des Attentäters von Wien führt nach Hamburg und ein paar Kilometer weiter nach Wedel (SH). Vor der Tat soll der Attentäter mit mindestens vier Glaubensbrüdern aus Deutschland regelmäßigen Kontakt gehabt haben. Einer davon war der vorbestrafte, noch unter Bewährung stehende Anzor W. (22), der 2018 in Hamburg wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt wurde. Er wollte doch nur mit vier Glaubensbrüdern nach Syrien, um sich dort dem IS anzuschließen, im Jihad zu kämpfen und sich im Umgang mit Waffen, Sprengstoffen und Kampftechniken unterweisen zu lassen. Die dort gesammelten Erfahrungen wollten sie laut der damaligen Anklage für die Begehung einer Gewalttat zur Unterstützung des IS inner- oder außerhalb Syriens nutzen. Beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte soll er sich mit drei der Mitangeklagten geweigert haben, sich bei einer Polizeikontrolle auszuweisen: „Nur Allah kann mir etwas sagen“, soll einer der Jugendlichen gesagt haben, „Euer System gilt für mich nicht.“ Anzor W. gilt zunächst nur als Zeuge, nicht als Beschuldigter, ist wieder frei und konnte Sonntag in Hamburg für die Scharia und gegen unsere Grund-und Freiheitsrechte die Hamburger City lahmlegen.

Top-Anwalt warnt davor, dass Konventionen uns gegen radikalen Islam schutzlos machen

Jean-Éric Schoettl, ehemaliger Generalsekretär des Verfassungsrates, Frankreichs höchster juristischer Instanz, bezeichnet die weichen Regeln und Rücksichtsnahmen auf allgemein und weit auslegbar definierte Menschenrechte als großes Hindernis zur wirksamen Bekämpfung des radikalen Islam, Terrorismus und unerwünschter Einwanderung. Der Staat wird zunehmend machtlos, weil eine Intervention gegen die Bedrohungen laut dem obersten Anwalt als Verletzung der Menschenrechte definiert wird. Diese heftige Schwächung des Kampfes gegen feindliche Mächte kommt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und von den rechtlichen und politischen Institutionen der Europäischen Union – so der erfahrene französische Top-Anwalt. Jahr für Jahr wurden immer mehr Instrumente, einschließlich juristischer Mittel, die es ermöglichten, sich sozial und kulturell zu verteidigen, entfernt.

Das rot/grüne Hamburg prescht gerne vor, wenn es um die Schwächung unserer Grund-und Freiheitsrechte mittels Nachschub für Islamterror geht. Seit 2012 gehört der Islam offiziell per Staatsvertrag zu Hamburg, und die islamischen Verbände nutzen es weitläufig aus.

Leider haben die barbarischen islamischen Angriffe wieder einmal nicht gereicht, um überhaupt einmal über die Grundlagen des islamischen Terrors und der fortschreitende Islamisierung per Gesetzesislam zu diskutieren. Dass die Dschihadisten vornehmlich das christliche Abendland erobern wollen, wird vollständig ausgeklammert.