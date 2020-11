Im März 2017 drohte der türkische Ministerpräsident Erdogan: „Kein Europäer wird mehr sicher sein„. In Wien-Favoriten randalierten jetzt am Donnerstag bis zu 50 türkische Jugendliche unter „Allahu akbar“-Geschrei in einer Kirche am Antonplatz.

Die jungen Männer traten auf das Taufbecken und die Beichtstühle ein. Zuvor zogen sie unter Einsatz von Pyrotechnick und ebenfalls „Allahu akbar“-Geschrei durch Wiens Straßen. Die Polizei löste die türkisch-islamische Hass-Demonstration auf.

Am Samstag morgen gab es bereits den nächsten Zwischenfall mit einem Anhänger der „Religion des Friedens“. Ein 25-jährige Afghane betrat den Stephansdom und rief islamische Parolen.

Ebenfalls am Donnerstag protestierten im Berliner Bezirk Neukölln 150 Demonstranten gegen die angeblich islamfeindliche Politik Frankreichs. Während der Kundgebung riefen sie wiederholt „Allahu Akbar“ und hielten Plakate mit Bezug zu Mohammed in die Höhe:

Am Freitagmorgen versammelten sich Mitglieder einer muslimischen Gruppe vor dem Brandenburger Tor und der französischen Botschaft am Pariser Platz. Komplett schwarz gekleidet hielten die Männer Schilder mit Sätzen wie „Nicht der Islam, sondern Frankreich ist in der Krise“ und „Dunkle Geschichte, dunkle Gegenwart“ in die Höhe.

Im niedersächsischen Hildesheim kam es ebenfalls zu einer anti-französischen Demo:

Aktuell wird (wie nach jedem islamischen Terroranschlag) versucht, jedweden Zusammenhang zwischen Islam und Terror zu verschleiern, indem man verkürzt aus dem Koran Sure 5:32 zitiert: „Wenn jemand einen Menschen tötet, es so sein soll, als hätte er die ganze Menschheit getötet“ (z.B. auf einer Facebook-Seite für in Deutschland stationierte Erdogan-Anhänger mit über 130.000 Abonnenten).

Hierzu eine Erläuterung des Islam-Experten Manfred Kleine-Hartlage: