Von MANFRED ROUHS | Pauline Harmange ist eigentlich nicht der Rede wert. Die 25-jährige französische Bloggerin hat bislang keinen bedeutenden Beitrag zur Weltliteratur geleistet, trotzdem aber europaweit Aufmerksamkeit erzeugt – mit nichts als Hass. Ihr Essay „Ich hasse Männer“ wird vom Feuilleton gefeiert, auch in Deutschland. Auch von den Öffentlich-Rechtlichen.

Dabei argumentiert Madame Harmange im Kern durchaus sachlich: Hin und wieder erschlägt nicht nur, aber auch in Frankreich ein Mann im Beziehungsstreit seine Frau. Das ist erschreckend und furchteinflößend. Und es geschah in Frankreich im letzten Jahr 149 sowie in Deutschland 119 Mal. Europaweit wird im statistischen Mittel jeden Tag eine Frau von ihrem Partner erschlagen.

Dem stehen allerdings mehr als hundert Millionen Partnerschaften gegenüber, die unblutig verlaufen. Und weit häufiger als alltäglich schlägt eine Katze unprovoziert einen unschuldigen Singvogel, beißt ein Hund den Briefträger, begeht ein Ausländer ein Verbrechen und denkt – das behaupte ich jetzt einfach mal so – eine Frau über die Möglichkeit nach, ihren Mann zu vergiften, macht es dann aber doch nicht, weil sie genau weiß, dass es ihr hinterher leid täte (sie handelt also feige und opportunistisch).

Wer einen Grund sucht, um zu hassen, der wird irgendwie auch fündig.

Offenbar aber gibt es im massenmedialen Betrieb erhebliche Wahrnehmungsunterschiede in Sachen Hass. Es kommt offenbar sehr auf das Objekt der Ablehnung an. „Ich hasse Frauen“: Wer sich so äußert, landet mit etwas Pech im Gefängnis. „Ich hasse Ausländer“: Eindeutig ein Fall für den „Verfassungsschutz“. „Ich hasse Hunde“: Das gibt viel Schulterklopfen, aber keinen Pulitzer-Preis und keine lobende Erwähnung im „Spiegel“. Hundehass gilt in Deutschland als Satire. „Ich hasse Katzen“: Nein, wirklich? Aber die sind doch so süß …

Pauline Harmange sieht aus wie eine Lesbe, ist aber keine. Sie ist sogar verheiratet: Mit einem Mann! Das beweist: Manche Männer hassen sich offenbar selbst.

Und manche Feuilletonisten hassen Gott und das Patriarchat. Und vom Hass auf Gott bis zum Hass auf Männer ist es offenbar nur ein kleiner Schritt … was ja wohl beweist, dass wir Männer Gott sehr nahe sind, oder?

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.