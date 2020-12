Von KEWIL | Mit 84,88 Prozent der Stimmen gewann Adolf Hitler Uunona die Regional-Wahlen im Distrikt Ompundja in der Region Oshana in Namibia. Am Mittwoch wurde Adolf als Landrat auf die Verfassung Namibias eingeschworen. Er ist in der linken Swapo und will über seinen Namen nicht diskutieren. Erst spät habe er gemerkt, dass sein Name belastet sei, und nun sei es halt so.

Alle Blätter, die darüber vor Tagen berichtet haben, vergessen nicht darauf hinzuweisen, dass die Deutschen während der Kolonialzeit in Deutsch-Südwestafrika im Herero-Aufstand schwerste Verbrechen begangen hätten, die nach Wiedergutmachung schreien. Vielleicht könnte die Merkel-Kamarilla mit ihrer Milliarde gegen Rechts dafür ein paar Flugblätter in Namibia verteilen lassen, was es mit dem Führer auf sich hat.

Und weiter im Kampf gegen Rechts: Die wiederholt verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist nur wenige Wochen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte am Freitag gegen die 92-Jährige eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Sie habe sich erneut der Volksverhetzung schuldig gemacht, begründete der Richter. Dass die renitente Dame bereits 92 ist, stört das trutzige Gericht in seinem heldenhaften Kampf gegen Rechts offensichtlich nicht. Derzeit läuft ein Widerspruch Haverbecks.

Freigekommen ist diesen Herbst, am 27.10.2020, auch der bizarre Rechtsanwalt Horst Mahler (APO, RAF, NPD), nachdem er zehn Jahre ohne Bewährung wegen wiederholter Volksverhetzung abgesessen hat und inzwischen auch schon 84 Jahre alt ist. Die Münchner Justiz verfolgt ihn gleichwohl weiter mit Veröffentlichungsverboten, auch hier laufen Widersprüche. Siehe auch die Homepage von Horst Mahler.

In diesem Zusammenhang darf auch an Beate Zschäpe, die ziemlich genau seit neun Jahren sitzt, und den „NSU“ erinnert werden. Am 11. Juli 2018 wurde sie wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl sie an keinem Tatort war. Gegen das Urteil legten Zschäpes Verteidiger Revision ein, weshalb es nach zwei Jahren und fünf Monaten immer noch nicht rechtskräftig ist. Der Bundesgerichtshof wälzt gerade die über 3000 Seiten des Münchner Urteils.

Und bei Franco A. tut sich offensichtlich auch nichts! Die BRD scheint im „Kampf gegen Rechts“ alle rechten Schwerverbrecher zu überleben. Ob der Staat auch die linke Willkürherrschaft einer gewissen Angela Merkel überlebt, die schon seit vielen Jahren allerlei Gesetze und Verträge bricht, was zu riesigen Billionen-Schäden führte und führt – bin ich mir nicht so sicher.