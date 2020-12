In der Stadt Achim bei Verden sind in letzter Zeit Aufkleber der Identitären Bewegung aufgetaucht und haben zu Schnappatmung bei örtlichen Politikgrößen geführt. Speerspitze der Empörung ist natürlich wieder mal ein Sozialdemokrat. Dem fiel ein Aufkleber mit folgenden Abbildungen auf: Ein Megaphon, ein Buch und zwei Boxhandschuhe. Darunter die Aufschrift „Aktiv für unsere Zukunft“.

Jetzt könnte man das sicher so deuten, dass man seine politische Meinung laut sagen soll, sich weiterbilden möge und sich gegen Angriffe von Links verteidigen soll. Anders sieht das Reiner Aucamp, Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat von Achim. Die örtliche Kreiszeitung schreibt:

Der Kommunalpolitiker schaute sich sogleich vor Ort um und wurde fündig. Aucamp warnt insbesondere jüngere Menschen vor den auf den ersten Blick vielleicht harmlos wirkenden Aufklebern, denn dahinter steckten gefährliche Botschaften.

„Sie dokumentieren Rassismus, Motive gegen die demokratische Grundordnung, sie verunglimpfen die Bundeskanzlerin. Sie wollen eine Umerziehung schon für die Kleinen, indem sie sich gegen die Homosexualität, den Islam, die USA, die EU und die Antifa positionieren“, informiert Aucamp. […]

Aucamp stuft aber auch das, was er rund um den Badener Bahnhof vorgefunden hat, als bedrohlich ein. „Kleine, erst unscheinbare Aufkleber veranlassen neugierige Mitbürger, dicht an das Plakat zu gehen. Mainzelmännchen oder spielende Kinder sehen sehr niedlich aus, aber die Aussagen sind gefährlich.“

Die Kreiszeitung hat angeblich so ein Mainzelmännchen dokumentiert und will es auf dem Aufkleber sehen, der oben beschrieben wurde. Jedenfalls hat sie das entsprechende Foto in der Online-Zeitung so untertitelt. Man sieht also etwas, weil die SPD sagt, dass es dort ist. Des Kaisers neue Kleider einmal anders.

Vielleicht gab es anderswo solche Aufkleber mit den Mainzelmännchen. Sie wären aber gefährlich, weil sie so ungefährlich sind, interpretiert der SPD-Mann: ein Trick sozusagen, der die böse Absicht verschleiere. Das wäre dann ebenfalls ein Beispiel für die ideologische Brille, die nur sehen kann, was man will.

Und noch ein Aufkleber im Ort wird als Beweis angeführt für den aufkommenden Nationalsozialismus. Er sagt, dass es keine Zeit mehr nach Merkel geben wird, warnt also, dass eine Befreiung wie nach dem zweiten Weltkrieg nicht jedes weitere Mal automatisch erfolgt. Damit setzt er sich natürlich gegen den Nationalsozialismus ein. Aber da man darauf ein Bild aus der Zeit sah, sah man wieder das, was man sehen wollte. Ob der Aufkleber überhaupt der IB zuzuordnen ist, steht darüber hinaus in Frage, denn der untere Teil des Stickers wurde weggelassen.

Noch heftiger wurde es mit der angeworfenen Hysterie und der Suche nach „Nazi“-Symbolen in Achim, als man dann einen schwarzen Aufkleber im Ort entdeckte, in dem das Wort „Horde“ auftauchte. Jetzt war man aber endlich fündig geworden, dachte man, und die Presse griff die Vorgabe der Politik gierig auf. Aber auch hier Fehlanzeige.

Kleinlaut musste die Kreiszeitung einen Tag später einräumen, dass es sich bei dem „BBHB“-Aufkleber mit der „Horde“ um Werbung für Textilien im Kraftsportbereich handele. Das bedrohlich empfundene Kürzel steht für „Body-Building Hansestadt Bremen“. Deren Geschäftsführer beteuerte, dass man mit der Identitären Bewegung nichts am Hut habe. Wir empfehlen Politik und angeschlossener Presse, und zwar nicht nur in Achim: Versuchen Sie es doch mal mit der Realität!