Von MANFRED ROUHS | In den USA begehren etliche regionale Gliederungen der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM) offen gegen ihren Dachverband auf. Sie werfen dem 2013 gegründeten „Black Lives Matter Global Network“ (BLMGN) die Unterschlagung von Spendengeldern im Millionenumfang vor. Dazu haben sie eigens eine Internetseite ins Leben gerufen, die unter der Adresse www.blmchapterstatement.com die undurchsichtigen Machenschaften des BLMGN anprangert.

Denn von den Millionenbeträgen, die nicht nur zahllose Privatpersonen, sondern auch Unternehmen wie Coca-Cola, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, Airbnb, Uber und Nike an das BLMGN gespendet haben, kommt unten nichts an. Die Rechenschaftsberichte des Dachverbandes lesen sich dagegen seit 2017 in etwa so, als sei dort eine ärmere Schwester von Ursula von der Leyen die Schatzmeisterin: 899.000 US-Dollar für Reisekosten, 1,6 Millionen für Beratung und 2,6 Millionen für Personal in diesen drei Jahren machen in der Summe 83,3 Prozent der Gesamteinnahmen des Verbandes aus. Das berichtet der „Daily Caller“. Nachdem jeder bedient war, der Bedarf an Geld hatte, blieb für die politische Arbeit (falls man das so nennen will) wenig übrig – und für die Basisorganisationen in den Regionen kein müder Cent.

BLM ist weder als Partei noch als Stiftung organisiert. Da fehlt jegliche Kontrolle. Und mit der Lauterkeit der weltanschaulichen Überzeugung scheint es nicht so weit her zu sein, dass die Entscheidungsträger im Dachverband deretwegen darauf verzichten würden, es sich und den ihren finanziell gut gehen zu lassen. Auf der oben verlinkten Internetseite der regionalen Chapter des BLMGN heißt es dazu:

„Nach unserem besten Wissen haben die meisten Chapter seit der Gründung im Jahr 2013 wenig bis gar keine finanzielle Unterstützung von der BLMGN erhalten. Erst in den letzten Monaten scheinen ausgewählte Chapter eingeladen worden zu sein, sich um einen Zuschuss in Höhe von 500.000 US-Dollar zu bewerben, der mit Mitteln aus der Organisation der Arbeit der Chapter geschaffen wurde. Das ist nicht die Gerechtigkeit und finanzielle Rechenschaftspflicht, die wir verdienen.“

Davon liest man leider nichts in den deutschen Qualitätsmedien, geschweige denn, dass ARD und ZDF Zeit finden würden, über diesen Finanzskandal zu berichten.

