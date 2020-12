Von STEFAN SCHUBERT | Das Jahr 2020 wird eine Schneise der Verwüstung in Deutschland hinterlassen. Die Folgen des Coronavirus sind damit ausdrücklich nicht gemeint, sondern die im Schatten der Krise durchgesetzten Zwangs- wie Kontrollmaßnahmen. Meinen persönlichen Verlierer 2020 niederzuschreiben, fällt mir zugegebenermaßen sehr schwer – es ist die deutsche Polizei.

Es ist schmerzlich festzustellen, aber der Verlust der Reputation, den jeder einzelne Polizist und die Institution Polizei als Ganzes im Jahr 2020 erlitten hat, wird nicht mehr wiedergutzumachen sein. Ich selbst finde die Einordnung als »Law-and-Order-Mann« nicht despektierlich, sondern sehe sie als eine Auszeichnung. Was gibt es Verdienstvolleres für bewaffnete Polizisten, das Recht in den No-go-Areas durchzusetzen und Bürger wie Frauen vor Räubern und Vergewaltigern zu schützen.

Auf Anordnung grüner bis linksradikaler Führung, wie im Shithole Berlin, dürfen beispielsweise Afrikaner, Türken und Araber an rechtlosen Orten wie dem Görlitzer Park Rauschgift an Teenager verkaufen, genau dies ist dort die Realität.

Polizei ohne Rückgrat

In Frankreich, in den USA und in vielen weiteren Ländern hätte dieser Skandal zu Massenprotesten von Polizisten mit Rückgrat geführt. Von Polizisten mit Courage gegen eine immer dreistere links-totalitäre Polizeileitung. Doch der deutsche Polizist bleibt handzahm. Die Ausrede der Sanktionsmöglichkeiten durch das Beamtenrecht – ich kann sie nicht mehr hören. Irgendwann muss sich jeder entscheiden: Mann oder Angsthase!

Dann wurden Polizisten monatelang am Ring durch die Manege geführt, als der Mainstream die Polizei-Hass-Kampagne von »Black Lives Matter« aus den USA übernahm. Auch hier knickten sie ein, egal ob Gewerkschaftsvertreter oder Polizeieinheiten, gegen die pauschale Hetze regte sich kaum Widerstand.

Und dann kam Corona, und die Politik stattete Polizisten mit Allmacht aus. Doch anstatt diese verhältnismäßig und gewissenhaft auszuüben und sich im Notfall als verlässlicher Freund und Helfer des drangsalierten Volkes zu erweisen, folgten im Tagestakt verstörende Bilder von Polizeieinsätzen. Ruppige Festnahmen von Familienvätern, die in der Innenstadt von ihrem Kinderwagen weggezerrt wurden, weil sie in einen Burger gebissen haben. Schließlich, als bisheriger negativer Höhepunkt, folgte ein stundenlanger Wasserwerfer-Einsatz gegen in der Masse friedliche Grundrechts-Demonstranten.

Die Warnungen meines Bestsellers Vorsicht Diktatur! haben sich leider in geradezu apokalyptischer Form bewahrheitet. Dort heißt es:

»Das Überwachungssystem, das die Bundesregierung im Schatten der Corona-Krise am Parlament vorbei und ohne jegliche gesellschaftliche Debatte beschlossen hat, erinnert an Kontrollsysteme totalitärer Staaten. Aktuell warnte auch Edward Snowden, dass diese »Notfallmaßnahmen« zu einem permanenten Überwachungssystem zu mutieren drohen. Snowden spricht von einer »Architektur der Unterdrückung«, die die Regierungen auch nach Corona beibehalten werden.« Selbst im Privatleben hat die Gehirnwäsche Folgen, viele Polizisten scheinen ihre Blockwartmentalität kaum mehr ablegen zu können. Manche blühen dabei regelrecht auf, wie ich persönlich im Bekanntenkreis beobachten musste. Ja, das Urteil ist gerade wegen meines Werdegangs hart, aber ich bleibe dabei. Die deutsche Polizei ist der Verlierer 2020.