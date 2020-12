Ausgangssperren, Polizeikontrollen, Schulschließungen: So geht Deutschland 2020 in die Weihnachtsferien. Und nach den Feiertagen wollen die Herrschenden die Zügel noch stärker anziehen. Der Protest bleibt ebenfalls lebendig. Wo die Bürger aufbegehren, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT: Demokratiebewegung – Thüringen trotzt dem Notstand / Querdenken – Partner oder Feind? / Intensivstationen – Wie voll sind die Krankenhäuser wirklich? / Einwanderung – Brüssel will neue Siedlungsprogramme (der Youtube-Kanal von COMPACT ist derzeit für eine Woche gesperrt, deshalb erscheint die aktuelle Folge von „Die Woche COMPACT“ auf dem Telegram-Kanal von COMPACT und hier auf dem Youtube-Kanal von PI-NEWS).