Von PETER BARTELS | Abraham hat seine Sarah beim Pharao zur Lüge angestiftet: Sag, dass Du meine Schwester bist … Er wurde trotzdem gesegnet und reich … Petrus hat dreimal gelogen, Jesus überhaupt zu kennen: Er wurde trotzdem der erste Papst … Warum sollten sich also Würstchen wie Armin Laschet oder Franz Josef Wagner an das achte Gebot halten: „Du sollst nicht lügen“?

Pfaffen? Politiker? Presse? Die ganze Mischpoke lügt. Wie alle Menschen. Morgens, wenn sie in den Spiegel blicken, abends, wenn sie im Lotterbett liegen. Manchmal heucheln sie auch bloß Mitleid, Verzeihen, Vergeben. Was auf das Gleiche hinausläuft – alles dieselbe Jauche.

Wie heute die süddeutsche Alpenpravda bei Trump … Weil der weiße „Kotzbrocken“ neben vielen wirklichen Verbrechern auch den Vater seines weißen Schwiegersohnes begnadigt hat; Steuer, Wahlkampfspenden etc. Der Mann hat die zweieinhalb Jahre Knast zwar längst abgesessen, aber Trump löscht jetzt sein Strafregister.

Weiß der Henker wozu. Himmelreich? Eher geht ein Kamel durch’s Nadelöhr, soll schon Jesus die „Reichen“ auf ewig verdammt haben … Was die süddeutschen Moral-Mogule natürlich nicht vor der galoppierenden Schnappatmung bewahrt; über die krummen Millionen-Machenschaften von „President elect“ Bidens Sohn in der Ukraine und China kein Wort.

Natürlich auch nicht bei BILD, längst Wurschtblatt und Watsch’n-Wastel der linken Prolo-Clique. Journalisten? Nur noch wie Franz Josef Wagner, der Ober-Oheim der heiligen Heuchler:

Wie viel kann ein Mensch verzeihen? „Eigentlich gibt es nichts Schöneres als Verzeihen … Politiker … bitten um Verzeihung, weil sie die Pandemie falsch eingeschätzt haben. Der Ministerpräsident Laschet bittet die Angehörigen der in den Altersheimen einsam Verstorbenen um Verzeihung.“ Dann wagnerianisch: „Wie viel kann ein Mensch verzeihen? Und er listet er auf: Mord nicht … alkoholisierte Menschen -Todfahrer nicht … Kindesmissbrauch nicht … Dann die göttliche Grappa-Gnade: „Aber ich kann Politikern verzeihen, die ihre Entscheidungen trafen, weil sie es nicht besser wussten.“

Gut, es ist Weihnachten, Heilig Abend, Gottes Söhnchen wird geboren. Und ab Mitternacht können alle Tiere eine Stunde reden, sagt die Legende. Honeckers Esel wird wahrscheinlich wiehern vor Lachen: „Wußtet ihr denn nicht, dass alle Politiker lügen?“ Erich’s Grauer hat ja so recht. Die einen lügen, um an die Macht zu kommen, die anderen, um an der Macht zu bleiben. Merkel seit 15 Jahren. CDU? SPD? FDP? GRÜNE? LINKE? Heiliger Murks, vergib ihnen nicht, denn sie wissen genau, dass sie lügen!

Frau Jens Spahn, der/die CDU-Gesundheitsminister/in aus der Pharma-Lobby … Merkels Vogelnest-Professor, der Corona für Kinder erfand … Pittermännchen Laschet aus NRW, Zwilling des kleinen Kölsch-Fässchens, der sich jetzt bei den Angehörigen der Corona-„Toten“ entschuldigt. Nicht, weil er sie vorher belogen hatte, neiiin, weil er es nicht besser wußte. Darum bekommen ja auch alle Musel-Machos, die eine christliche aber unverschleierte „Hure“ vergewaltigt haben, von den Richter/innen den Bewährungs-Bonus…

Versöhnung? Verhöhnung!

Darum darf ein schwuler SPD-Regierender weiter seine feudale Pension genießen, obwohl er für einen Flughafen selbstgefällig Milliarden verschludert hat … Darum wird Merkel von der Journaille vergottet, obwohl sie Millionen Deutsche seit 15 Jahren belügt – mit Milliarden für einen türkischen Kalifen, chinesische rote Mandarine, afrikanische Häuptlinge … Mit E-Autos und ihrer verlogenen „bis zu“… Reichweite … Mit Windmühlen, die Myriaden Bienen und Vögel, Millionen Menschen per Infraschall „Schreddern“ … Mit Corona, die schon im März zu fast 90 Prozent nur Alte und Greise dahinraffte. Wie jede Grippe-Pandemie Jahr für Jahr …

„Weil sie es nicht besser wußten“, lügt einer wie Wagner, der es natürlich besser wußte … Wie sein BILD-Chef … Wie alle Politiker … Alle Wissenschaftler … Alle Lobbyisten … Aber das Pack mußte legal, illegal, scheißegal irgendwie zum Kuschen an die Kette auf dem Balkon gelegt werden. Man brauchte halt etwas Zeit, um die furchtbaren Fehler der letzten Jahre zu sammeln, um sie dann dem lieben Gott, also Corona, in die Schuhe schieben zu können. Wagner stammelt. Schließlich was von „Verzeihen“: „Verzeihen ist ein Akt der Liebe, Versöhnung.“

Versöhnung?? Verhöhnung des Gesunden Menschenverstands. Mehr nicht …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.