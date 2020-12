Der AfD-Bundesvorstand der AfD hat am Montag auf Betreiben des Bundesvorsitzenden Prof. Jörg Meuthen den Leiter der „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“, Dr. Roland Hartwig, seines Amtes enthoben. Im PI-NEWS-Interview zeigt sich der 66-Jährige „nach zwei Jahren sehr engagierter Arbeit für die Partei in Sachen Verfassungsschutz“ enttäuscht von diesem Schritt. Der zweite Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion sieht die wahren Gründe im Machtkampf innerhalb der AfD: „Ich werde den Eindruck nicht los, dass Prof. Meuthen und seine Unterstützer die Sorge vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz dazu nutzen wollen, die Partei nach ihren Vorstellungen umzugestalten.“

PI-NEWS: Herr Dr. Hartwig, was war der genaue Grund für Ihre Abwahl aus der Arbeitsgruppe zum Verfassungsschutz?

Dr. Roland Hartwig: Offiziell ist mir der Grund bislang nicht mitgeteilt worden. Ich vermute, dass meine Kritik am Kurs von Prof. Meuthen ausschlaggebend war. Ich habe zwei Jahre die parteiinterne Arbeitsgruppe zum Verfassungsschutz geleitet. Ich habe dabei immer versucht, Probleme hinter verschlossenen Türen zu behandeln und zu lösen. Mit und nicht gegen unsere Parteimitglieder. Und nach außen geschlossen und entschlossen zu agieren. Offensichtlich trägt Prof. Meuthen diesen Ansatz nicht (mehr) mit.

Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der Machtkampf innerhalb der AfD?

Ich fürchte eine sehr große! Ich werde den Eindruck nicht los, dass Prof. Meuthen und seine Unterstützer die Sorge vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz dazu nutzen wollen, die Partei nach ihren Vorstellungen umzugestalten.

Was hätten Sie sich von Meuthen in Bezug auf Ihre Rolle in der Verteidigung der AfD gewünscht?

Mehr Unterstützung für meine eben erläuterte Strategie statt Querschüsse. Und ein Grundverständnis dafür, dass öffentliche Zugeständnisse an den Verfassungsschutz diesen nicht von seinen klar politisch motivierten Angriffen auf uns abhalten werden.

Von Fraktionskollegen war hinter vorgehaltener Hand zu hören, dass Ihr „unglaubwürdiger Schlingerkurs“ beim Thema VS „die AfD lächerlich gemacht“ habe. Können Sie diese Vorwürfe nachvollziehen?

Nein, in keinster Weise. Ich habe immer die gleichen Maßstäbe angelegt und mich gegen jede parteiinterne Instrumentalisierung der AG VS zur Wehr gesetzt. Dadurch habe ich für die unterschiedlichsten Vertreter in der AfD Partei ergriffen. Diese Gradlinigkeit ist das genaue Gegenteil eines angeblichen Schlingerkurses.

Bei der Abstimmung hat sich nur ein Bundesvorstandmitglied gegen Ihre Absetzung ausgesprochen. Hat Sie das enttäuscht?

Ich habe gehört, dass zwei Mitglieder nicht teilgenommen und drei weitere sich enthalten haben. Aber ja: Nach zwei Jahren sehr engagierter Arbeit für die Partei in Sachen Verfassungsschutz ist es schon sehr enttäuschend, dass nur Tino Chrupalla gegen meinen Rauswurf gestimmt hat.

Ihr beruflicher Werdegang steht wie kaum ein anderer in der AfD für die „bürgerliche Reputation“, die manche Ihrer Gegner so demonstrativ für die AfD einfordern. Wie passt das zusammen und bedeutet bürgerliche Reputation automatisch ein Wegducken vor der Obrigkeit, auch wenn diese ihre Macht missbraucht?

Das passt eben überhaupt nicht zusammen. Ich würde mir sehr wünschen, dass immer mehr Menschen erkennen, was der angebliche „Kampf gegen Rechts“ in Wirklichkeit ist: Der Kampf politisch linker Kräfte gegen das deutsche Bürgertum und seine Werte.

Was müsste die Parteispitze tun, um die AfD nicht nur wieder zu einen, sondern auch bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 zum Erfolg zu führen?

Sie müsste zur Geschlossenheit zurückfinden, neue Wähler erschließen und die Partei strategisch weiter entwickeln. Ich fürchte nur, dass der Bundesvorstand in seiner derzeitigen Zusammensetzung dazu nicht in der Lage ist.

Ihr Fraktionskollege Martin Renner hat nach dem Auftritt von Jörg Meuthen in Kalkar einen Sonderparteitag gefordert. Würden Sie sich diesem Ansinnen anschließen und wie realistisch sehen Sie die Umsetzung?

Ich halte einen Sonderparteitag derzeit für wenig realistisch. Wir sollten vielmehr darauf hinarbeiten, bei den nächsten regulären Vorstandswahlen die aus meiner Sicht unbedingt notwendigen Veränderungen im Bundesvorstand herbeizuführen.

Hat Ihr Zögern, erneut für den Bundestag zu kandidieren, mit der Entscheidung des Bundesvorstandes bzw. der Gesamtentwicklung der AfD zu tun?

Nicht mit der heutigen Entscheidung, aber durchaus mit der Gesamtentwicklung der AfD. Ich werde mir in den nächsten Tagen und Wochen intensiv Gedanken darüber machen, in welcher Funktion ich die Partei in Zukunft am besten unterstützen kann.

Vielen Dank für das Gespräch.

Gerne.