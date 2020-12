An diesem Montag findet von 17 bis 18:30 Uhr ein Online-Bürgerdialog mit den nordrhein-westfälischen AfD-Bundestagabgeordneten Martin E. Renner und Prof. Harald Weyel LIVE aus den Räumen des Deutschen Bundestags statt. Der dritte Teilnehmer, Udo Hemmelgarn, musste leider krankheitsbedingt absagen. Interessierte können schon jetzt hier Fragen an die Abgeordneten stellen – ob zum Thema Corona, EU, Medien oder dergleichen. Wir setzen diesen Beitrag um 17 Uhr wieder an die oberste Position und blenden das Video der Sendung sodann in den Artikel ein.