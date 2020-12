Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt mehr als genug Zeitgenossen, die ihrer Impfung gegen das Virus regelrecht entgegenfiebern. Für sie unterscheidet sich die Impfung nicht sehr vom Herunterladen der Corona-App auf ihr Smartphone vor einigen Monaten. Damals allerdings wurde etwas zusätzlich in eine menschengemachte Maschine implementiert, jetzt ist es ihr eigener Körper, der eine ganz neue Medizin verabreicht bekommt. Das wird aber diejenigen nicht kümmern, die so schnell wie möglich und unter allen Umständen zurück in die alte Normalität wollen.

Nun ist dieses Verlangen sehr verständlich. Und der auf nimmersatten Konsum von Erlebnislust dressierte Normalmensch der Gegenwart will nur zu gerne glauben, mit dem massenhaften Impfen könne die „Lockdown“-Ödnis endlich beendet werden. Deshalb wird er auch sehr wenig Verständnis haben für all jene, die der Impfung skeptisch oder ablehnend gegenüber stehen. Für diesen Menschentypen ist einer wie Markus Söder der richtige Mann, nämlich einer, der die Peitsche schwingen will, um die Impfscheuen zur Räson zu bringen.

Solche Zeitgenossen wollen nicht wahrnehmen, dass der machtgeile Bayer sich nach Politikermanier selbstverständlich abgesichert hat mit der Äußerung bezüglich des Impfstoffes: „Das ist kein Zaubertrank!“ Und auch die Kanzlerin hat bemerkelt, die Impfung gebe keine „letzte Sicherheit“. Denn beide wissen: Garantierte Immunität gegen die Erkrankung durch das Virus, das inzwischen längst auch mutiert ist, wird die Impfung nicht leisten. Ohnehin ist völlig unklar, wie lange die erhoffte Impfwirkung anhält. Ob einige Monate oder einige Jahre, niemand weiß es, keiner der Hersteller wird in dieser Beziehung irgendetwas garantieren.

Noch weniger werden die Impfproduzenten wie auch die politisch Verantwortlichen Garantien dafür geben, dass es nach den Impfungen keine negativen Reaktionen oder Spätfolgen geben wird. Allen ist nämlich klar: Die neuen mRNA-Impfstoffe sind nach so kurzer Entwicklung und so unzureichenden Erprobungen ein wahrlich gigantisches Menschenexperiment. Das allerdings kann und muss auch jeder wissen, der seinen Körper dafür zur Verfügung stellt. Niemand kann später behaupten, davon nichts geahnt zu haben.

Es ist eine wirklich spannende Frage, ob dieses Risiko viele Millionen nicht scheuen werden, die aufgrund ihres Alters und ihrer Verfassung ganz anderen und weit größeren Gefahren als dem Virus ausgesetzt sind. Wenn es gelingen sollte, selbst kerngesunde Menschen in den dreißiger und vierziger Lebensjahren, von Kindern und Jugendlichen ganz zu schweigen, in die Impfzentren zu bewegen, dann ist den Söders, den Panikmedien und den profithungrigen Pharmaunternehmen zweifellos Großes gelungen. Dann wird der Mut gewaltig zunehmen, bei diesen modernen Normalmenschen noch ganz andere Dressurakte zu wagen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.