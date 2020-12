2020 ist nun fast Geschichte. Ein Jahr, das ganz im Zeichen des Corona-Notstands, aber auch der Proteste für Grundrechte und Demokratie stand. Doch natürlich waren das nicht die einzigen Themen in den vergangenen 12 Monaten. In dieser letzten Ausgabe des Jahres bringt „Die Woche COMPACT“ noch einmal Beiträge der Themen, die die Menschen 2020 beschäftigt haben. Nicht als Rückblick mit dem Wissen von heute, sondern aus der damaligen Perspektive. Was hat sich bewahrheitet – und was als falsch erwiesen?